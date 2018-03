München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankensind 2017 im Kundengeschäft deutlich gewachsen und haben Marktanteiledazugewonnen. Besonders rund lief das Kreditgeschäft mit demMittelstand, wie Jürgen Gros, Präsident des GenossenschaftsverbandsBayern (GVB), beim Bilanzpressegespräch in München deutlich machte.Das ausgeweitete Geschäftsvolumen führte in Kombination mit höherenProvisionserträgen und Kosteneinsparungen zu einerErgebnisverbesserung. "Den Volksbanken und Raiffeisenbanken imFreistaat ist es 2017 gelungen, eine Antwort auf das herausforderndeNiedrigzinsumfeld zu finden", kommentierte Gros das Zahlenwerk.Marktbearbeitung im Firmenkundengeschäft zahlt sich ausDas Volumen der ausgereichten Kredite steigerten die Institute um5,3 Mrd. Euro (5,8 Prozent) auf 96,5 Mrd. Euro. Während die Dynamikbei den Privatkunden mit einem Plus von 2,0 Mrd. Euro (4,4 Prozent)auf 47,0 Mrd. Euro im Vorjahresvergleich leicht nachließ, erwies sichdas Firmenkundensegment mit einem Zuwachs von 3,2 Mrd. Euro (7,4Prozent) auf 46,3 Mrd. Euro als Wachstumstreiber. Das war nichtallein die Folge der guten Konjunktur, sondern auch das Resultateiner intensiveren Marktbearbeitung, wie Gros hervorhob. DenMarktanteil im Firmenkundengeschäft konnten die bayerischenVolksbanken und Raiffeisenbanken um 0,6 Prozentpunkte auf 20,0Prozent ausweiten.Der GVB-Präsident warnte davor, die hohe Investitionsneigung derBetriebe durch eine Verschärfung regulatorischer Vorschriftenabzuwürgen. Als eine Gefahr nannte er in diesem Zusammenhang dieanstehende Umsetzung der überarbeiteten Basel-III-Regeln. Diesebeinhalteten Formulierungen, die kleineren Instituten dieDarlehensvergabe erheblich erschweren könnten. Schlimmstenfallsdrohten ihnen um bis zu ein Drittel höhere Kapitalaufschläge beiFirmenkrediten, während die Anforderungen für Großbanken unverändertblieben. "Das ist Strukturpolitik zulasten regionaler Kreditinstituteund des Mittelstands in Bayern", stellte Gros fest. Er sprach sichfür Regelungen aus, die den mittelständischen Wirtschaftsstrukturenund der Bedeutung der Regionalbanken für die Unternehmensfinanzierungin Deutschland gerecht werden.Wachstumsrate im Einlagengeschäft liegt im langjährigenDurchschnittIm Einlagengeschäft konnten die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken ebenfalls das Volumen ausweiten. Der Bestand anverwalteten Kundengeldern legte im Vorjahresvergleich um 4,1 Mrd.Euro (3,5 Prozent) auf 124,1 Mrd. Euro zu. Damit schwächte sich dieWachstumsrate gegenüber 2016 etwas ab, sie lag aber immer noch imlangjährigen Durchschnitt. Den Marktanteil konnten die Volksbankenund Raiffeisenbanken mit 18,9 Prozent stabil halten. "Dieverlässliche Refinanzierungsbasis in Form von Kundengeldern ist einStabilitätsanker für die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken", hob Gros hervor.Aufgrund des gemäßigteren Zuflusses von Kundengeldern stieg diezusammengefasste Bilanzsumme der 244 GVB-Mitgliedsbanken etwaslangsamer als im Vorjahr. Sie erhöhte sich um 6,6 Mrd. Euro (4,3Prozent) auf 160,1 Mrd. Euro. Damit befinden sich die bayerischenVolksbanken und Raiffeisenbanken seit dem Jahr 2000 auf einemdurchgehenden Wachstumspfad. Im jährlichen Durchschnitt steigertensie die Bilanzsumme um 2,9 Prozent. Damit wuchsen sie Hand in Handmit der Wirtschaft im Freistaat, die ihre Leistung in der gleichenGrößenordnung ausweitete.Allfinanz-Angebot gefragt - Gros fordert Evaluierung desVerbraucherschutzesErfreulich entwickelte sich das außerbilanzielle Kundengeschäft,das die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken mitUnterstützung der Verbund- und Partnerunternehmen betreiben. Dieaußerbilanziellen Kundenkredite legten um 1,1 Mrd. Euro (7,4 Prozent)auf 16,1 Mrd. Euro zu. Der Zuwachs ist vor allem auf die großeNachfrage nach Baufinanzierungen zurückzuführen, die überHypothekenbanken und Bausparkasse angeboten werden. Auch dasaußerbilanziell verwaltete Anlagevolumen stieg um 6,3 Mrd. Euro (8,7Prozent) auf 78,4 Mrd. Euro kräftig an. Besonders gefragt waren Fondsund Versicherungen."Kunden und Mitglieder profitieren vom Allfinanz-Angebot derVolksbanken und Raiffeisenbanken", sagte Gros. Damit das so bleibenkann, adressierte er an die neue Bundesregierung, den finanziellenVerbraucherschutz - wie im Koalitionsvertrag zugesagt - zügig auf denPrüfstand zu stellen. "Man sollte dringend analysieren, welche dervielen Regeln den Verbrauchern tatsächlich helfen und welche vorallem dicke Papierstapel produzieren", sagte der GVB-Präsident. DerVerband sieht Handlungsbedarf, da Regelwerke wie die europäischeFinanzmarktrichtlinie MiFID II oder die Zahlungskontenrichtlinie PSDII die Bankkunden zunehmend überfordern. Zudem würden aufgrund derwachsenden Bürokratiekosten insbesondere kleinere Institute ihrLeistungsangebot einschränken und sich aus Geschäftsfeldern wie derWertpapierberatung zurückziehen. Gros: "Das wäre definitiv nicht imInteresse der Verbraucher."Provisionsergebnis gesteigert, Kosten gesenkt, Risiken im GriffDas extreme Niedrigzinsumfeld belastete die Ertragslage derbayerischen Kreditgenossenschaften 2017 weiterhin. Das Zinsergebnisals wichtigster Ertragsbringer sank im Vorjahresvergleich um 70 Mio.Euro (2,3 Prozent) auf 3,013 Mrd. Euro. Den Volksbanken undRaiffeisenbanken im Freistaat gelang es jedoch, einen noch stärkerenRückgang durch das ausgeweitete Kreditgeschäft zu verhindern. Zudemkonnten sie das verbliebene Ertragsminus durch die Steigerung desProvisionsergebnisses ausgleichen, das sich um 77 Mio. Euro (8,1Prozent) auf 1,030 Mrd. Euro verbesserte.Außerdem zahlte sich das Kostenbewusstsein der Institute aus.Nachdem die Kostenspanne - das Verhältnis von Betriebskosten zurBilanzsumme - bereits seit Jahren rückläufig ist, erzielten dieKreditgenossenschaften 2017 darüber hinaus eine Kostensenkung inabsoluter Höhe. Trotz des höheren Geschäftsvolumens verringerten siedie Betriebskosten um 30 Mio. Euro (1,1 Prozent) auf 2,591 Mrd. Euro.Dieser Effizienzgewinn lässt sich auch aus dem verbessertenVerhältnis von Aufwand und Erträgen ablesen: Um einen Euro zuerlösen, mussten die Institute 64,1 Cent einsetzen (Vorjahr: 64,7).Die Risiken haben die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenfest im Griff. Die Wertkorrekturen im Wertpapierbestand der Institutebeliefen sich 2017 auf insgesamt 62 Mio. Euro und damit auf einen imlangjährigen Vergleich niedrigen Wert. Im Forderungsbereich konntensie aufgrund der guten Konjunkturlage erneut Beiträge für dieRisikovorsorge in Höhe von 31 Mio. Euro auflösen.Unter dem Strich weisen die GVB-Mitgliedsbanken einVorsteuerergebnis von 1,481 Mrd. Euro aus. Das entspricht gegenüberdem Vorjahr einem Zuwachs von 22 Mio. Euro (1,5 Prozent). Steigernkonnten sie vergangenes Jahr auch ihre harte Kernkapitalquote, diesich um 0,5 Prozentpunkte auf auskömmliche 15,4 Prozent zumJahresende verbesserte. "Die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken sind kerngesunde Banken", stellte Gros angesichtsdieser Entwicklung fest.Ausblick: Volksbanken und Raiffeisenbanken investieren 2018 insKundengeschäft"Die gute Konjunktur gibt dem Kundengeschäft der Instituteweiterhin Wachstumsimpulse", sagte Gros mit Blick auf das laufendeGeschäftsjahr. Er verwies dabei auf die positiven Prognosen derWirtschaftsforschungsinstitute. Zugleich rechnet der GVB-Präsidentmit einer nach wie vor herausfordernden Ertragslage. Da keine raschegeldpolitische Wende zu erwarten sei, stellten sich die bayerischenVolksbanken und Raiffeisenbanken auf sinkende Zinserträge ein - auchwenn der Rückgang durch die zuletzt leicht angestiegenenlangfristigen Zinsen gedämpft wird.Um ihr Kundengeschäft zu stärken, planen die GVB-Mitgliedsbankendieses Jahr Investitionen in Höhe von mehr als 230 Mio. Euro. Davonsollen gut 100 Mio. Euro in die Weiterentwicklung digitaler undtraditioneller Vertriebskanäle fließen, wie Gros ankündigte. Paralleldazu arbeiten die Institute intensiv an ihren Kostenstrukturen.Fortschritte erwarten die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken im Jahr 2018 bei der politischen Debatte über eineverhältnismäßigere Bankenregulierung. "Es kommt jetzt darauf an,nicht mehr nur über die Entlastung kleinerer Kreditinstitute zureden, sondern sie auch tatsächlich herbeizuführen", forderte Gros.Er begrüßte den im November 2017 vorgelegten Berichtsentwurf desEuropaabgeordneten Peter Simon, der unter anderem eine Befreiung vonüberzogenen Berichtspflichten vorsieht. Diese verursachten speziellfür Regionalbanken einen erheblichen bürokratischen Aufwand, ohneeinen Mehrwert für die Finanzstabilität zu liefern, so Gros.Den Forderungen nach einem europäischen System zur Sicherung vonSpareinlagen (EDIS) erteilte der GVB-Präsident eine klare Absage."Ein gemeinschaftliches Haftungssystem wäre nichts anderes als dasAbwälzen hausgemachter Probleme mancher europäischer Nachbarn aufBanken und Sparer in Bayern und Deutschland", sagte Gros. Statt überdas Teilen von Haftungsrisiken nachzudenken, müsse vor allem darübergeredet werden, wie der hohe Anteil ausfallgefährdeter Kredite inSüdeuropa nachhaltig gesenkt werden könne. Gros präsentierte einenSieben-Punkte-Plan, in dem der GVB Maßnahmen für mehr Risikoabbau undStabilität in Europa definiert hat.Die elektronische Pressemappe zum Bilanzpressegespräch abrufen:https://www.gv-bayern.de/presseDer Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.260 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen244 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.016 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 51.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2017)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell