Grom Social Enterprise-Aktie: Sicherer Online Raum für Kinder!

Dank Smartphones haben wir in Sekundenschnelle unbegrenzten Zugang zu fast jedem und allem auf der Welt. Wir tauschen Bilder, Videos und Informationen mit Menschen in unserer Umgebung aus – und nicht nur das – und stellen sofort eine Verbindung zueinander her. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass wir im Jahr 2020 1,6 Billionen Stunden am Telefon verbringen werden.

Jetzt, wo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung