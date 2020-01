Größtes Konfliktpotential bei der Urlaubsplanung: das Reiseziel (FOTO)

Frankfurt a. M. (ots) - Lediglich 14 Prozent der Urlauber, die mit ihrem Partnerverreisen, geben an, sich bei der Reiseplanung nicht immer darüber einig zusein, wohin die nächste Reise gehen soll. Davon geben aber rund 63 Prozent an,dass es bei der Auswahl des Reiseziels am häufigsten zu Konflikten kommt. Dasist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des MarktforschungsinstitutesINSA-CONSULERE im Auftrag von DERTOUR (https://www.dertour.de/).Darüber hinaus geht es bei der Reiseplanung in der Regel harmonisch zu.Meinungsverschiedenheiten über die Art des Urlaubs haben nur 27,8 Prozent derPaare. Einig sind sie sich zudem bei der Urlaubsdauer (72,6 Prozent), ebenso wiebeim Reisemonat (79,5 Prozent) und der Entscheidung zwischen Frühbucher- undLast-Minute-Angeboten (86,8 Prozent).Websites von Reiseanbietern sind beliebteste InspirationsquelleIdeen für das nächste Reiseziel sammeln 46 Prozent der Urlauber am liebsten aufWebsites von Reiseanbietern. Anders sieht es bei den 18- bis 24-Jährigen aus:Sie lassen sich auf YouTube (56 Prozent) und Instagram (53 Prozent) amhäufigsten inspirieren. Auch bei den 25- bis 34-Jährigen liegen soziale Medienweit vorne: 40 Prozent holen sich bei YouTube Anreize für das nächsteUrlaubsziel, jeweils 35 Prozent über Instagram und Facebook sowie 31 Prozentüber Reiseblogs.Urlauber sind SchnäppchenjägerDer finanzielle Aspekt ist Reisenden aller Altersgruppen wichtig. 39,5 Prozentdurchsuchen Reiseportale nach den besten Schnäppchen, um ihr Traumreiseziel zufinden. Ein Drittel (32,6 Prozent) befragt Freunde und Familie nach ihrenLieblingsreisezielen. Insbesondere die jüngere Generation der 18- bis24-Jährigen verlässt sich bei der Wahl des Reiseziels lieber auf Google. 37,2Prozent nutzen die Suchmaschine, um die neuesten Urlaubstrends zu entdecken.Bilder und Videos überzeugen bei der Wahl des ReisezielsFast die Hälfte der Reisenden (46 Prozent) lässt sich bei der Entscheidung vonBildern und Videos beeinflussen. Insbesondere bei den befragten Studenten undSchülern kann die multimediale Aufbereitung von Informationen punkten: 62,1Prozent machen ihren nächsten Urlaubsort von Bildern und Videos abhängig. AuchBewertungen und Empfehlungen anderer Urlauber sind bei der Auswahl wichtig: Soverlassen sich 43 Prozent auf Mundpropaganda. Übersichten von Top-Hotels und-Unterkünften (37,5 Prozent) beeinflussen fast genauso oft die Wahl wie die alsSonder- und Sparangebote deklarierten Urlaubsziele (41 Prozent).Weitere Informationen und Vorschläge rund um das Thema Reiseinspirationen habendie Reiseexperten von DERTOUR (http://ots.de/MHCUMP) zusammengestellt.INSA-CONSULERE befragte im Zeitraum vom 5. bis 6. Dezember 2019 einebevölkerungsrepräsentative Auswahl von 1.019 Personen zum Thema "Frühbucher undReiseinspirationen".Über DERTOURDertour ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für denindividuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeitenkönnen flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniertwerden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist Dertour führend im deutschenReisemarkt. In der Produktlinie Dertour Sports bündelt der Veranstalter Reisenfür Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet dasProgramm von Dertour Deluxe. Dertour ist Teil der DER Touristik Group. WeitereInformationen unter www.dertour.de.Über die DER Touristik GroupDie DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernenin Europa. Unter ihr Dach gehören über 130 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2018 bei6,7 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group.Sie beschäftigt 10.900 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlichverreisen 9,9 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oderSpezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni undHelvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apolloin Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen rund2.800 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und derOnlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, eine Fluglinieund Zielgebietsagenturen mit 61 Büros in 26 touristischen Destinationen. WeitereInformationen unter www.dertouristik.com.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationTel.: 069 9588-8000presse@dertouristik.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50596/4494589OTS: DERTOUROriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell