Größtes Energieeffizienz Netzwerk im deutschen Einzelhandel (FOTO)

Hamburg (ots) -Retail Trade Group Energieeffizienz-Netzwerk mit BMWi gegründetAnfang Mai wurde in Berlin das Energieeffizienz-Netzwerk derRetail Trade Group, im Rahmen einer Urkundenverleihung durch dasBundeswirtschaftsministerium (BMWi), offiziell gegründet. DasHändlernetzwerk, bestehend aus den in der Retail Trade Grouporganisierten Handelsunternehmen real GmbH, Bartels-LangnessHandelsgesellschaft mbH & Co. KG, J. Bünting Beteiligungs AG, K+KKlaas & Kock B.V. & Co. KG und der Georg Jos. Kaes GmbH, hat sichdazu verpflichtet, bis Ende 2020 mindestens 20 Gigawattstunden Stromeinzusparen.Die Einsparungen werden insbesondere durch Maßnahmen im BereichBeleuchtung, Kühlung und Energiemanagement erreicht. Die eingesparteStrommenge reicht für die Versorgung von rund 7.500Drei-Personenhaushalten (2.600 kWh). Dr. Vaishali Zambre vomBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) begrüßte dasEngagement der in der Retail Trade Group zusammengeschlossenenHandelsunternehmen und hob die Bedeutung der Initiative hervor:"Energieeffizienz-Netzwerke sind wichtig, weil sie zu den nationalensowie europäischen klima- und energiepolitischen Einsparzielen derBundesregierung beitragen. Sie befördern mit ihrem kontinuierlichenErfahrungsaustausch die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen - das spartEnergiekosten bei den Unternehmen und schafft Wettbewerbsvorteile.""Im Vordergrund unserer Projekte steht, die Energieeffizienz zusteigern und die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Durch dieNetzwerkarbeit wächst das Know-how für energieeffizientesWirtschaften und es entstehen Synergieeffekte, die für allebeteiligten Unternehmen einen Mehrwert bieten", ergänzt Dirk Jung,Geschäftsführer Retail Trade Group.Die Gründung wurde durch die Klimaschutzoffensive des Handelsunterstützt, die der Handelsverband Deutschland (HDE) seit 2017durchführt und damit Einzelhändler beim Umsetzen vonEffizienzmaßnahmen unterstützt. Der HDE ist Gründungsmitglied derInitiative Energieeffizienz-Netzwerke. Gemeinsames Ziel vonBundesregierung und Wirtschaft ist die Initiierung von rund 500 neuenEnergieeffizienz-Netzwerken bis Ende 2020. Damit leistet dieseNetzwerkinitiative einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der klima-und energiepolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland.Informationen zur Netzwerkinitiative:www.effizienznetzwerke.org/initiative.Rund 23 Milliarden Euro Außenumsatz Food & Non-Food machen dieRetail Trade Group RTG zu einer der größten Handelskooperationen inDeutschland. Die sieben Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt90.000 Mitarbeitern vertreten bundesweit rund 408 SB-Warenhäuser undC+C Märkte, 373 Verbrauchermärkte und über 1.900 Supermärkte, 350Discounter und zahlreiche Tankstellen. Die Partner der RTG versorgentäglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von über vierMillionen Quadratmetern. Die Unternehmen sind an dem Joint Venture zugleichen Teilen beteiligt. Weitere Informationen unterwww.rtgroup.de.Die Klimaschutzoffensive des Handels informiert Einzelhändler überRahmenbedingungen zum Klimaschutz und hält verschiedene Angebotebereit, um Energie zu sparen und das Klima zu schützen. Der HDE setztdie Klimaschutzoffensive in Zusammenarbeit mit der Beratungsfirmaadelphi um. Die Kampagne wird mit Mitteln der NationalenKlimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. WeitereInformationen unter: www.HDE-Klimaschutzoffensive.de.