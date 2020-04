Größtes Containerschiff der Welt in Südkorea getauft

SEOUL (dpa-AFX) - Die südkoreanische Reederei HMM stellt eigenen Angaben zufolge das größte Containerschiff der Welt in Dienst.



Am Donnerstag wurde das etwa 400 Meter lange Schiff mit einer Ladekapazität von fast 24 000 Standardcontainern (TEU) auf der Okpo-Werft des Schiffbauers Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering auf der südlichen Insel Goeoje auf den Namen "HMM Algeciras" getauft. An der Zeremonie nahm unter anderen Staatspräsident Moon Jae In teil.

Die "HMM Algeciras" ist das erste von zwölf Schiffen der 24 000-TEU-Klasse, die bis zum September ausgeliefert werden sollen. HMM (früher Hyundai Merchant Marine) hatte vor zwei Jahren mit drei südkoreanischen Großwerften ein Abkommen über den Bau von 20 "ökofreundlichen Mega-Containerschiffen" unterzeichnet. Bis 2021 sollen acht Containerschiffe der 16 000-TEU-Klasse übergeben werden.

Die "HMM Algeciras" soll unter der Flagge Panamas auf einer der Asien-Nordeuropa-Handelsrouten des Reederei-Konsortiums THE Alliance eingesetzt werden. HMM war im Juli des vergangenen Jahres als viertes Mitglied zu dem Konsortium dazugestoßen./dg/DP/jha