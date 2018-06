Größter mittelständischer Baufachhändler Tschechiens entscheidet sich für EUROBAUSTOFF / PRO-DOMA mit dem dichtesten Vertriebsnetz in der Tschechischen Republik wird 480. Gesellschafter

Bad Nauheim (ots) - Der inhabergeführte mittelständischeBaufachhändler PRO-DOMA aus Prag ist seit dem 1. Mai 2018Gesellschafter der EUROBAUSTOFF Kooperation. Nach mehr als 12 MonatenVerhandlungszeit - geschuldet vor allem unterschiedlicherjuristischer und finanztechnischer Vorgaben und Bewertungen in beidenLändern - haben nun PRO-DOMA-Firmengründer Josef Marinec und Dr.Eckard Kern, Vorsitzender der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung, dienotwendigen Vereinbarungen unterschrieben. 1990 gründete JosefMarinec das Unternehmen, das auch heute noch zu 100 % in seinenHänden liegt. PRO-DOMA begann damals als Generalist im tschechischenBaustoffmarkt. Diesen Weg geht das Unternehmen weiter.Sortimentsschwerpunkte liegen bei allen Baustoffen einschließlichHolz, Fliesen und Sanitär. Neben der Lagerhaltung hat PRO-DOMA fürseine derzeit 83 Standorte ein eigenes Fachmarkt-Konzeptflächendeckend umgesetzt und ist damit in Sachen Beratung, Sortiment,Präsentation sowie Service mit modernen deutschen Standortenvergleichbar.Die über 800 Mitarbeiter der tschechischen Nummer 2erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von rund 230 Mio. EUR. Die 83Standorte sind gleichmäßig über das Land verteilt mit leichtenSchwerpunkten in den Regionen Prag, Brünn und Ostrau. "Wir freuenuns, dass wir mit PRO-DOMA einen Gesellschafter in unseren Reihenbegrüßen dürfen, der ideal zu uns passt", so Dr. Kern. "Alle unswichtigen Kriterien sind erfüllt, denn PRO-DOMA ist inhabergeführt,mittelständisch und erfolgreich. Und als i-Tüpfelchen obenauf: MitPRO-DOMA decken wir den gesamten tschechischen Markt ab."Nicht nur erfolgreich, sondern grundsolide ist die PRO-DOMA. Sohat der Firmengründer bereits die Nachfolge in seinem Unternehmengeregelt. Seine Söhne Josef und Jan arbeiten bereits alsGeschäftsführer im Baufachhandel mit und werden in die Fußstapfen desVaters treten.Pressekontakt:EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KGFranz-Josef SeginAuf dem Hohenstein 261231 Bad NauheimFon: +49 6032 805-181E-Mail: Fjs@eurobaustoff.deOriginal-Content von: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell