Größter deutscher Serienstart aller Zeiten: Amazon feiert Premiere von You Are Wanted (FOTO)

München (ots) -Amazon feiert die Weltpremiere seiner Thrillerserie mit über 2000Fans und VIPs am 15. März im CineStar im Sony Center Berlin. Mitdabei: Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, KarolineHerfurth, Tom Beck, Toni Garrn und viele mehr.- Zuschauer in Deutschland und überall auf der Welt können dieAnkunft der Stars am Roten Teppich per Live-Stream auf BILD.deund bei Amazon Video auf Facebook verfolgen.- Ab 17. März können Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt You AreWanted, produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros.Entertainment GmbH und Warner Bros. International TelevisionProduction Deutschland GmbH, bei Amazon Prime Video ansehen.Außerdem ab 17. März verfügbar: Der Roman zur Serie vonBestseller-Autor Arno Strobel als Kindle Edition, Taschenbuchund Hörbuch. Der Soundtrack der Serie wird zum Streamen fürMillionen von Mitgliedern auf Amazon Music Unlimited und PrimeMusic veröffentlicht.- Mit Amazon Prime erhalten Mitglieder neben dem Zugang zu AmazonPrime Video auch kostenlosen Premiumversand von MillionenArtikeln sowie kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz fürFotos und unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mitPrime Music - all das für nur 69EUR im Jahr. Jedes neue Mitgliedkann Amazon Prime für 30 Tage testen.You Are Wanted wird der größte deutsche Serienstart aller Zeiten:Ab 17. März können Kunden von Amazon Prime Video auf der ganzen Weltdas erste deutsche Amazon Original sehen. Die sechsteiligeThriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer wurde von PANTALEONFilms GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros.International Television Production Deutschland GmbH produziert undstartet zeitgleich in über 200 Ländern und Territorien, wahlweisesynchronisiert auf Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch odermit Untertiteln in weiteren Sprachen. Am morgigen Mittwoch feiertAmazon die Weltpremiere der Serie zusammen mit über 2000 Fans undVIPs in den acht Kinos des CineStar im Sony Center Berlin. Auf demRoten Teppich dürfen sich die Fans neben Stars aus der Serie wieMatthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth, TomBeck, Toni Garrn, Catrin Striebeck, Edin Hasanovic, Louis Hofmann undKatrin Bauerfeind auf zahlreiche weitere bekannte Gäste freuen wiedie Schauspieler Anna Thalbach, Dieter Hallervorden, oder FahriYardim. Die irische Alternative Rock Band Walking on Cars, Gewinnerdes Amazon Music Newcomer Awards 2016, tritt mit mehreren Songs liveam Roten Teppich auf, darunter "Always Be With You" aus demoffiziellen You Are Wanted Soundtrack. Amazon streamt das Treiben amRoten Teppich live ab 18:00 Uhr auf BILD.de und auf dem Amazon VideoFacebook Channel (https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/)."Wir freuen uns, unser erstes deutsches Amazon Original für unsereAmazon Prime Mitglieder in Deutschland und überall auf der Welt zustarten", sagt Roy Price, Leiter Amazon Studios. "Matthias und seinTeam haben großartige Arbeit geleistet und einen atemberaubendenThriller mit einem herausragenden Cast geschaffen. Wir hoffen,unseren deutschen Prime-Mitgliedern gefällt die Serie so gut wieuns."Zeitgleich mit dem Start der Serie am 17. März warten auf You AreWanted-Fans weitere Highlights auf Amazon: Das Buch zur Serie vonErfolgsautor Arno Strobel ist als Kindle Edition, Taschenbuch undAudible Hörbuch bei Amazon erhältlich - das Hörbuch spricht DietmarWunder, die deutsche Stimme von Daniel Craig. Fans können denoffiziellen Soundtrack zur Serie bei Amazon Music Unlimited und PrimeMusic streamen, mit Original-Songs aus der Serie wie "Always Be WithYou" von Walking on Cars. Schon am 16. März erscheint eineSonderausgabe des Magazins CINEMA mit allen Informationen rund um YouAre Wanted und 99 weiteren Highlights bei Deutschlands beliebtestemVideo-Streaming-Service Amazon Prime Video.In You Are Wanted wird der junge Hotelmanager und FamilienvaterLukas Franke (Matthias Schweighöfer) brutal aus seinem Alltaggerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt,seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchenauf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigtihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seineFrau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Alsschließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: ermuss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (KarolineHerfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versuchter, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wersteckt hinter der Verschwörung? Warum haben sie es auf ihn abgesehen?Er muss die Täter finden, um seine Unschuld zu beweisen und seinaltes Leben wieder zu bekommen.Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über ihre Amazon PrimeVideo App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder onlinesehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilenGeräten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.You Are Wanted wurde produziert von PANTALEON Films GmbH, WarnerBros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International TelevisionProduction Deutschland GmbH. Produzenten der Serie sind Dan Maag,Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann und Willi Geike. Neben MatthiasSchweighöfer führte Bernhard Jasper Regie, die Autoren HannoHackfort, Bob Konrad und Richard Kropf zeichnen für das Drehbuchverantwortlich.Prime Video steht Amazon-Prime-Mitgliedern in Deutschland,Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich, Indien, Italien, Japan,Spanien, Großbritannien und den USA ohne zusätzliche Kosten zurVerfügung. Kunden in neuen Prime-Video-Gebieten können den Servicefür einen monatlichen Einführungspreis von 2,99 Euro für die erstensechs Monate abonnieren.Alle Infos zur Serie, Hintergrundinfos zum Cast, Interviews undBildmaterial zum Download sowie Trailer finden Sie auf der You AreWanted-Presseseite (https://yaw-press-amazon.de). Das Passwort könnenSie gerne unter amazonvideo@teamlewis.com anfragen.Amazon VideoDas Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Videoermöglicht Kunden ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießenwann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Bei Amazon Videoerhalten Kunden:- Prime Video: Amazon Prime-Mitglieder genießen unbegrenztesStreaming von über 20.000 Filme und Serienepisoden, inklusiveder von der Kritik gefeierten und preisgekrönten AmazonOriginals Serien Transparent, The Man in the High Castle und derKids-Serie Tumble Leaf.- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alleAmazon-Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunterFilm-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serie- Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen,wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App aufSmart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, FireTablets oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findenSie unter amazon.de/av-factsheet- Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD,High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus,seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wennkein W-LAN zur Verfügung steht.Amazon Prime-Mitglieder zahlen nur 69EUR im Jahr oder 8,99EUR imMonat und können sich neben unbegrenztem Streaming auch überkostenlosen Premiumversand von Millionen Artikeln und auf kostenlosenund unbegrenzten Speicherplatz für Fotos im Amazon Cloud Drive sowieauf unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit PrimeMusic freuen sowie vieles mehr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Primefür 30 Tage testen unter amazon.de/prime-video. Weitere Informationenüber Amazon Prime finden Sie unter amazon.de/av-factsheet AmazonAmazon.com öffnete seine virtuellen Tore im Juli 1995. Das Unternehmen wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Phone, Fire Tablets und Fire TV sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.