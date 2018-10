Größter deutscher Medienpreis im Bereich Behindertensport / Einreichungen für den 19. German Paralympic Media Award ab sofort möglich

Berlin (ots) - Bereits zum 19. Mal schreibt die DeutscheGesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den German Paralympic MediaAward aus. Mit diesem Medienpreis werden herausragendejournalistische Beiträge über den Reha- und Behindertensportausgezeichnet.Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV und Stifter desPreises: "Da wir in diesem Jahr bereits viele spannende Events imBereich Behindertensport hatten, wie zum Beispiel dieWinter-Paralympics in Pyeongchang, diePara-Leichtathletik-Europameisterschaft oder auch dieRollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft, werden wir bestimmt wiedertolle Beiträge erhalten. Die jedes Jahr steigende Zahl anEinreichungen zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.Der Behindertensport und damit auch Themen wie Inklusion undRehabilitation gewinnen an Bedeutung in der Gesellschaft."Mit dem German Paralympic Media Award werden die besten Reportagenund Hintergrundberichte sowie Interviews und andere Formen derBerichterstattung über den Sport von Menschen mit Behinderungprämiert. Entscheidend ist die gut recherchierte, kompetente sowieallgemein verständliche Darstellung. Die journalistischen Beiträgekönnen aus der ganzen Vielfalt des Leistungs-, Breiten- undRehabilitationssports von Menschen mit Behinderungen schöpfen. Essind ausdrücklich Berichte zu allen Sportarten des Behindertensportsgewünscht.Einreichungen sind in fünf Kategorien möglich:1. Film / Video (TV, Online)2. Foto (Print, Online)3. Audio (Rundfunk, Podcast, Online)4. Artikel (Print, Online)5. Online-Plattform / Social-Media-Kanal (Gestaltung einer ganzenSeite oder eines Portals)Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für außerordentlichesEngagement für den Behindertensport.Es können alle journalistischen Arbeiten eingereicht werden, dieab dem 01. Januar 2018 veröffentlicht wurden. Einsendeschluss ist der10. Dezember 2018. Die Einreichung von Beiträgen ist ab sofort auffolgender Webseite möglich: www.dguv.de/gpmaDie Preisverleihung des 19. German Paralympic Media Award findetam 20. März 2019 ab 11 Uhr in den Räumlichkeiten der DGUV in derBerliner Glinkastraße statt. Weitere Informationen zu Jurymitgliedernund die Möglichkeit zur Anmeldung für die Preisverleihung finden Siehier: www.dguv.de/gpmaPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell