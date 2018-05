Neckarsulm (ots) -Bei diesem Super-Act wollen alle in der ersten Reihe stehen: Lidlrockt auch in diesem Jahr am ersten Juni-Wochenende bei denzeitgleichen Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park wiederkräftig mit. Mit der "hardcore" Erfahrung aus mittlerweile vierFestivaljahren bietet Lidl unter dem diesjährigen Motto "Vollversorgt" in seinen beiden RockShops wieder alles, was dieFestivalbesucher für vier Tage Rock´n´Roll brauchen - zumnormal-günstigen Lidl-Preis. Damit der Spaß auch beim Einkaufenweitergeht, gibt es in der Lidl-Lounge an den RockShops ein vollesProgramm mit Riesenkicker, DJ und vielem mehr.Bier, Steaks und Bananen für 170.000 FestivalrockerDie Zahnbürste zu Hause vergessen, ins Zelt regnet es rein und dasBier ist bereits bei der Ankunft auf dem Zeltplatz leer? Lidl hat mitseinem Festivalsortiment aus bis zu 400 Food- und Nonfood-Artikelnfür alle Festivalherausforderungen eine Lösung. Mit Backwaren,frischem Obst und Gemüse, Grillprodukten, gekühlten Getränken,Eiswürfeln und Snacks sowie einer passenden Auswahl an Kosmetik- undSonnenschutzartikeln oder Camping-Produkten wie Grills, Schlafsäckeund Stühle überstehen die Rocker bestens das Festivalwochenende.Highlight-Aktionen für mehr Spaß beim RockShop-EinkaufDamit die Kräfte fürs Headbanging geschont bleiben, bietet Lidlmit dem "Crew-Karren" einen Bollerwagen, um die Einkäufe direkt biszum Zelt zu fahren. Wer vor der Bühne die Aufmerksamkeit von Muse,Gorillas und Co. auf sich ziehen will, dem verpasst der Lidl-Friseurein neues Styling. Und damit alle nachts zurück zum Zelt finden,können die Festival-Crews individuelle Flaggen gestalten. Bei allenHighlights lohnt sich aber auch der Blick auf den Kassenzettel: Dieersten 100 RockShop-Kunden mit einer Schnapszahl in derKassenbon-Nummer gewinnen einen Einkaufsgutschein im Wert von 20Euro. Unter den Hashtags #lidlrockshop und #lidlvollversorgt könnendie Besucher und Zuhausebleiber alle Aktivitäten rund um dieRockShops auf den Social-Media-Kanälen von Lidl verfolgen.Coole Location, starke Lidl-CrewBis zu 18 Kassen, rund 2.000 Quadratmeter Fläche, extra Back- undKühlbereiche - die RockShops haben es in sich. Bei Rock am Ring legtLidl dieses Jahr sogar noch einen drauf: Zum ersten Mal wird beimgrößten Rockfestival Deutschlands eine der modernsten Zeltfilialenmit neuem Design und großen Glasfronten zur Bühne für diefestivalroutinierten Lidl-Mitarbeiter. Und diese Crew hat StandingOvations verdient: Circa 120 Mitarbeiter rocken jeweils die beidenRockShops, um die Besucher voll zu versorgen. Davon sind in diesemJahr zum ersten Mal pro Filiale rund 40 Auszubildende von Lidl ausganz Deutschland mit am Start. Diese Aktion gibt den Azubis dieMöglichkeit, unter den speziellen Bedingungen einer Festivalfilialeneue Erfahrungen zu sammeln und zu zeigen, was in ihnen steckt.Öffnungszeiten Rock am Ring:- Mittwoch, 30. Mai: 16-22 Uhr- Donnerstag bis Sonntag, 31. Mai bis 3. Juni: 8-2 Uhr- Montag, 4. Juni: 8-12 UhrÖffnungszeiten Rock im Park:- Donnerstag bis Sonntag, 31. Mai bis 3. Juni: 8-2 UhrHier weitere Informationen zu den RockShops:http://lidl.de/rockshopÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell