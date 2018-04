Größte indonesische humanitäre Organisation, Aksi Cepat Tanggap (ACT), stellt 1.000 Tonnen Reis für syrische Flüchtlinge zur Verfügung

- Nach einer Lieferung von 2.000 Tonnen Reis nach Gaza Anfang desJahres, widmet sich das ACT Humanitarian Ship wieder voll der Hilfevon Flüchtlingen in den vom Krieg betroffenen Gebieten- Um zu spenden oder mehr über Möglichkeiten einer Beteiligung zuerfahren: https://act.id/en/donasiBanda Aceh, Indonesien (ots/PRNewswire) - Aksi Cepat Tanggap (ACT)(https://act.id/en) hat 40 Container mit 1.000 Tonnen Reis alsHilfsgüter für syrische Flüchtlinge bereitgestellt, die am 15. April2018 auf dem Humanitarian Ship auf den Weg gebracht wurden. DieseContainer gingen von der Baiturrahman-Moschee in Banda Aceh zum Hafenvon Belawan in Medan und sind für die Türkei bestimmt, wo syrischeMigranten vorübergehenden Schutz genießen. Die Hilfsmittel wurden vonindonesischen Bürgern gespendet und stammen aus der Produktion vonBauern aus Aceh, der Provinz, die auch "Veranda von Mecca" genanntwird und die bei der Reisernte immer einen Überschuss erzielt.Das Schiff wird am 21. April am Hafen von Belawan in Medanablegen. "Es wird in die Türkei zur Unterstützung von syrischenFlüchtlingen geschickt. Von den 12,5 Millionen syrischen Flüchtlingebefinden sich rund 3,5 Millionen in der Türkei. Daher ist eineZusammenarbeit mit der Türkei bei der Hilfe dieser Flüchtlinge vongroßer Bedeutung", sagte der Präsident von ACT, Ahyudin, in seinerEröffnungsrede. Das Schiff wird die Türkei voraussichtlich innerhalbeines Monats erreichen.Die Veranstaltung wurde mit Gebeten und mit der Verabschiedung desHilfskonvois zum Hafen von Belawan beendet. Mit dabei waren, nebenden Religionsgelehrten, den Ulema, der Bürgermeister von Banda Aceh,Aminullah, die Mutter des Gouverneurs der Provinz Nangroe AcehDarussalam (NAD) sowie der Präsident von ACT, Ahyudin. Zudem warenTausende Menschen aus Aceh dabei, die die Fahnen von Indonesien undder Türkei schwenkten.Bei der Veranstaltung war eine Reihe von muslimischen Gelehrtenaus Indonesien, von Aceh bis nach Papua, dabei, um ihren Segen zugeben. Darunter waren der saudi-arabische Gelehrte Scheich AliJabeer, der mittlerweile indonesischer Staatsbürger ist, derreligiöse Führer aus Aceh, Tengku HM Yusuf A. Wahab, der Vertreterder Ratgebenden Versammlung der Ulema von Aceh, Tengku H Faisal Ali,der Geistliche Ustaz Herwibowo aus Jakarta und der Geistliche UstazFadlan aus Papua.Scheich Ali Jabeer brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dasser bei der Verabschiedung des Humanitarian Ship, das 1.000 TonnenReis für die Menschen aus Syrien, die ein solches Unglück erleidenmüssen, dabei sein dürfe."Die Verteilung von 1.000 Tonnen Reis stellt auch den Anfang desWohlstands für Aceh dar, wenn nicht sogar für den Wohlstand dergesamten indonesischen Nation. Die Türkei erblüht, weil es gegenüberden syrischen Flüchtlingen so großzügig ist und Aceh wird dasselbeerleben, wenn es jetzt diese 1.000 Tonnen Reis auf den Weg bringt",sagte der in Medina geborene Gelehrte.Innerhalb von zwei Jahren hat ACT mehr als 5.000 Tonnen Reis undmedizinische Hilfsgüter in vom Krieg betroffene Gebiete auf derganzen Welt verteilt. So etwa in Myanmar, Somalia, Gaza und inSyrien.Derzeit arbeitet ACT im globalen Maßstab weiter am Aufbau einesNetzwerks aus Vertretern, um die Eröffnung von ACT-Niederlassungen imAusland vorzubereiten. Die Aktivitäten rund um das weltweite Programmerstrecken sich mittlerweile auf 43 Länder in Südostasien, imsüdlichen Asien, im Nahen Osten, in Afrika, Indochina und Europa. DasBetätigungsfeld von ACT befindet sich überall dort, wo humanitäreTragödien stattfinden. Das kann in den unterschiedlichsten Teilen derWelt sein, wo sich Naturkatastrophen, Hunger und Dürren, bewaffneteKonflikte und Kriege und auch die Unterdrückung von Minderheiten ineiner ganzen Reihe von Ländern ereignen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/677273/Aksi_Cepat_Tanggap.jpgPressekontakt:Lidya Khaerani+6281212065004publicrelation.act@gmail.comOriginal-Content von: Aksi Cepat Tanggap (ACT), übermittelt durch news aktuell