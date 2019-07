Größte bundesweite GKV-Umfrage zu Hörsystemen / Versicherte schätzen Versorgung des Hörakustikers vor Ort

Mainz (ots) - Die bundesweit größte Versichertenbefragung dergesetzlichen Krankenkassen (GKV) ergab Bestnoten für dieHörakustiker. Sie stellte außerdem fest: Bei der Hörsystemversorgungist den Versicherten die Wohnortnähe besonders wichtig. Bei derAuswahl eines Hörakustikers spielt sie die mit großem Abstandwichtigste Rolle.Höchste Zufriedenheitswerte waren außerdem das Ergebnis deraktuellen Versichertenbefragung der GKV. Ca. 90 Prozent derVersicherten gaben an, "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit derindividuellen Versorgungssituation zu sein. Dabei spielte es keineRolle, ob der Versicherte eine für ihn kostenfreie Versorgung gewähltoder auf Grund von Komfort, Ästhetik oder Bequemlichkeiten eineprivate Zuzahlung geleistet hat.Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben und circa 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk rund 3,7 MillionenMenschen flächendeckend und wohnortnah in Deutschland mit qualitativhochwertigen, digitalen Hörsystemen. Darüber hinaus bietenHörakustiker professionellen Gehörschutz, Tinnitus-Beratung,CI-Nachsorge, Pädakustik und Hörsystemversorgungen beiDemenzpatienten an.Die hohen Zufriedenheitswerte bei der Befragung spiegeln unteranderem wider, dass die Hörakustiker nicht nur eine hochqualitativeVersorgung für die Patienten leisten und für sie der schwerhörigeVersicherte an oberster Stelle steht, sondern auch, dass dieWohnortnähe und schnelle Terminfindung beim Hörakustiker von denVersicherten geschätzt wird. Verständlich: Denn besonders wichtig istdie individuelle Anpassung des Hörsystems. Die erste Anpassphasedauert mehrere Wochen und geht dann über in die Phase der Nach- undFeinjustierung. Diese sogenannte gleitende Anpassung kann mehrereMonate dauern, in denen der Hörakustiker den Hörsystemträgerbegleitet und die Hörsysteme immer wieder nach den Wünschen undBedürfnissen nach- und feinjustiert.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell