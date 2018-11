Berlin (ots) - Ab dem 17. November ist die Weihnachtswerkstatt inBerlin-Lankwitz wieder geöffnet: Bis Anfang Dezember finden sich dortüber tausend Freiwillige aus der Region zusammen, um die Aktion"Weihnachten im Schuhkarton" aktiv zu unterstützen. In derWeihnachtswerkstatt wird jedes Päckchen nochmal durchgesehen, um dieEinhaltung der Qualitätskriterien und Zollvorschriftensicherzustellen. "Nicht nur die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen,sondern auch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen eingemeinsames Ziel vor Augen zu haben - dafür steht unsereWeihnachtswerkstatt", erklärt Robert Tepaß, Leiter derWeihnachtswerkstatt Berlin. Das Ziel in diesem Jahr sei es, an demBerliner Standort mindestens 100.000 Päckchen durchzusehen undversandfertig zu machen. Im letzten Jahr war die Resonanz bei denFreiwilligen sehr positiv. Auch die Bezirksbürgermeisterin vonSteglitz-Zehlendorf Cerstin Richter-Kotowski wird am 28.11 mit ihremTeam in der Weihnachtswerkstatt mitpacken. "Eine schöne Gelegenheit,dies im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit durchzuführen - dennauch mit dieser Aufgabe wird der Gedanke der christlichenNächstenliebe weitergegeben", betont Richter-Kotowski.DJ Fidèle begleitet die erste Schicht der diesjährigen Saisonmusikalisch. Zudem hat sich ein ehrenamtliches Team aus der Slowakeimit dem ehemaligem Empfängerkind Daniel als besondere Gäste fürdiesen Tag angekündigt. Nachdem die Schuhkartons diese letzte Stationpassiert haben, werden sie in LKW verladen, die direkt in dieZielländer fahren. Über ein neues Trackingsystem können Spender denWeg der Schuhkartons mitverfolgen. Vor Ort werden die Päckchen danndurch lokale Partner und Kirchengemeinden zielgerichtet an bedürftigeKinder gegeben.Jeder kann mitpackenPäckchen können noch bis zum 15.11. zu einer der rund 5.000Abgabestellen im deutschsprachigen Raum gebracht werden. Wer dieAbgabefrist verpasst, kann noch online mitpacken oder seine Geschenkebis zum 30.11. in die Zentrale bringen (Geschenke der Hoffnung,Haynauer Str. 72A, 12249 Berlin) oder schicken. Die erste Schicht inder Weihnachtswerkstatt beginnt am 17. November um 17 Uhr und ist inBerlin bereits jetzt ausgebucht. Wer sich als Einzelperson oderGruppe in der Weihnachtswerkstatt engagieren möchte, kann sich unterwww.weihnachtswerkstatt.de oder unter +49 (0)30-76 883 883 anmelden.Zwei Drittel der Schichten seien schon belegt, aber noch brauche esweitere engagierte Freiwillige, um die Schuhkartons gemeinsam auf denWeg zu bringen.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Wernerpresse@geschenke-der-hoffnung.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell