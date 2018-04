Größte Wahrscheinlichkeit für Konflikt zwischen Großmächten seit Ende des Kalten Krieges / Aon veröffentlicht Weltkarten über politische Risiken und Terrorgefahren

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Die Wahrscheinlichkeit für einen Konflikt zwischenden Großmächten ist auf dem höchsten Stand seit dem Ende des KaltenKrieges. Zu diesem Ergebnis kommt der Versicherungsmakler Aon RiskSolutions, der heute aktuelle Weltkarten über politische Risiken,politische Gewalt und Terrorgefahren veröffentlichte(www.aon.de/risk-maps). "Geopolitische Spannungen und schwacheinternationale Diplomatie haben zu einem erhöhten Risiko bewaffneterKonflikte beigetragen", sagt Silja-Leena Stawikowski, Aon-Expertinfür politische Risiken.Auch Zerwürfnisse zwischen den westlichen Mächten hätten demnachzur Verschlechterung der globalen Sicherheit geführt. Zunehmend seienin den reifen Demokratien bei politischen, wirtschaftlichen undsozialen Problemen Dissonanzen zu verzeichnen gewesen. Aufgrund dergeopolitischen Spannungen, der Schwächung liberaler unddemokratischer Regierungsformen sowie chronischer Konflikte auf derganzen Welt seien die Risiken durch politische Gewalt gestiegen.Auf Aons Weltkarten der Risiken werden demzufolge im Vergleich zumVorjahr mehr Länder mit einem höheren Risiko eingestuft (17) als miteinem niedrigeren (6). In diesem Jahr sind: 40% der Länder einemRisiko durch Terrorismus und Sabotage ausgesetzt. 60% der Ländereinem Risiko durch Bürgerunruhen ausgesetzt. 33% der Länder einemRisiko durch Aufruhr, Krieg oder Staatsstreich ausgesetzt.Die Risiken in 46 Ländern oder Gebieten werden jetzt von Aon als"hoch" oder "ernsthaft" eingestuft. Einige der Länder mit demhöchsten Risiko weltweit befinden sich im Nahen Osten: Irak, Syrien,Jemen und Ägypten. Die Region mit den meisten Einstufungen auf einhöheres Risiko im Vergleich zum Vorjahr ist Afrika. "Anhaltendelandesinterne Konflikte, die Aushöhlung demokratischerRegierungsformen und Korruptionsskandale haben hier zu mehrpolitischer Gewalt geführt. Und terroristische Gruppierungen wie derIS und Boko Haram missbrauchen die fragilen Institutionen undschwachen Grenzen auf dem Kontinent für ihre Zwecke", sagtAon-Expertin Stawikowski.Eine besondere Zunahme politischer Risiken verzeichnet Aon inLateinamerika im Vorfeld der dortigen Wahlkampfperiode, wodurchtiefgreifende Reformen in Brasilien verzögert und Ängste vor einerReformumkehr in Mexiko geschürt würden. Stawikowski: "Große Ländersind dem Risiko ausgesetzt, dass populistische Regierungen gewähltwerden - und kleinere Länder werden von diesem politischen Getösenicht verschont."Die Zahl der Terroranschläge war in den westlichen Ländern im Jahr2017 mit 204 ungefähr doppelt so hoch wie im Jahr 2016 (96). Jedochblieb die Zahl der Opfer dieser Anschläge in beiden Jahren ungefährgleich (1092 im Jahr 2017). Der IS hat im Jahr 2017 in 29 Ländern auffünf Kontinenten Terroranschläge verübt. Dies ist die gleiche Zahlvon Ländern wie im Vorjahr. Besonders die Tourismuswirtschaft ist füreinige terroristische Organisationen ein attraktives Ziel. Im Jahr2017 gab es weltweit 35 Anschläge auf Ziele, die für dieTourismusbranche von entscheidender Bedeutung waren, wiebeispielsweise Hotels und Ferienanlagen, Nachtclubs, die zivileLuftfahrt und Besucherattraktionen.Weitere Informationen über Aons Weltkarten der politischenRisiken, politischen Gewalt und der Terrorgefahren gibt es hier:www.aon.de/risk-mapsÜber AonAon ist ein führendes globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zuden Themen Risiko, Altersversorgung, Mitarbeiterentwicklung undGesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.700 Mitarbeiter an elfStandorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist inHamburg. Weitere Information über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehrüber Aon in Deutschland erfahren Sie unter www.aon.de. Unterwww.aon.com/manutd können Sie sich über die globale Partnerschaftzwischen Aon und Manchester United informieren.Die Weltkarten der politischen Risiken, politischen Gewalt und derTerrorgefahren 2018 veröffentlicht Aon gemeinsam mit ContinuumEconomics und der Risk Advisory Group.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHSenior Corporate Communications ManagerVolker BitzerTel.: +49 (0)40 36 05 34 89E-Mail: Volker.Bitzer@aon.dewww.aon.de/presseOriginal-Content von: Aon Holding Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell