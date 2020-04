Größte Rückholaktion der DER Touristik-Unternehmensgeschichte / Veranstalter bringt Urlauber aus aller Welt sicher nach Hause

Köln/Frankfurt (ots) - Seit Mitte März hat die DER Touristik unermüdlich daran gearbeitet, ihre Pauschalreisegäste, welche aufgrund der Corona-Pandemie in Urlaubszielen festsaßen, in ihre Heimat zurückzubringen. Insgesamt wurden in der bisher größten Rückholaktion des Unternehmens mehr als 26.000 Pauschalreisegäste der Veranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix sicher nach Hause geholt. Zusammen mit dem Auswärtigen Amt und ihren Airline-Partnern hat die DER Touristik dafür Flüge in 54 Länder organisiert und eine Vielzahl von Vollchartern aufgelegt. Darüber hinaus hat der Veranstalter 9.000 weitere Urlauber bei der Rückreise unterstützt."Wir haben in den vergangenen Wochen rund um die Uhr daran gearbeitet, unsere Pauschalreisegäste in ihre Heimat zurückzuholen", sagt Melanie Gerhardt, Leiterin des Sicherheits- und Krisenmanagements der DER Touristik. "Zu dieser Mammutaufgabe zählte es, auch alle Selbstfahrergäste ausfindig zu machen und zu kontaktieren, neue Unterkünfte zu buchen, Flüge zu chartern, Transfers zu den Flughäfen trotz bestehender Ausgangssperren zu organisieren und nicht zuletzt eine umfassende Betreuung unserer Gäste zu gewährleisten - vor Ort durch unsere Reiseleiter und vielerorts konzerneigene Agenturen sowie nach der Landung durch zahlreiche freiwillige Helfer aus dem Unternehmen, welche unsere Gäste in Deutschland in Empfang genommen haben und ihnen bei der Organisation ihrer Weiterreise nach Hause halfen. Dem unermüdlichen Einsatz aller ist es zu verdanken, dass über 98 Prozent unserer Pauschalreisegäste bereits zuhause sind."All jene Pauschalreisegäste, die ihre Heimreise aufgrund von besonderen Herausforderungen oder fehlenden behördlichen Genehmigungen in den Urlaubszielen noch nicht antreten konnten, werden von der DER Touristik so schnell wie möglich nach Deutschland geholt. "Wir werden weiterhin unermüdlich alle Hebel in Bewegung setzen, bis auch unser letzter Gast wieder zuhause ist", versichert Melanie Gerhardt. Den Pauschalreisegästen der DER Touristik entstehen durch die Rückholaktion keine Flugkosten: "Die Mehrkosten für die Rückflüge übernehmen wir für unsere Flugpauschalreisegäste. Das ist ein unschätzbarer Mehrwert der Veranstalterreise, insbesondere in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie, in der viele Menschen mit wirtschaftlichen Einbußen konfrontiert sind."Über die Rückholung ihrer Urlaubsgäste hinaus wurde die DER Touristik von namhaften deutschen Unternehmen damit beauftragt, Mitarbeiter von Auslandsstandorten nach Deutschland zurückzuholen.HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören über 130 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2018 bei 6,7 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.900 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 9,9 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen rund 2.800 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen mit 61 Büros in 26 touristischen Destinationen. Weitere Informationen unter http://www.dertouristik.com .Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111415/4561781OTS: DER TouristikOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell