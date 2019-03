Größte Nachwuchs-Konferenz für Marketing-Fachkräfte in Deutschland: NJT 2019 vom 22. - 23. März in Hamburg (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) -NJT 2019:- Motto: "Ideen, die Wellen schlagen"- 17 Workshops, 5 Speaker, 1 "Best Concept Award"- Herausforderungen, Inspiration, Austausch für jungeMarketing-ExpertenDie Veranstaltung des Deutschen Marketing Verbandes steht indiesem Jahr unter dem Motto "Ideen, die Wellen schlagen". Noch bisSonntag, den 17. März 2019, sind Marketingexperten bis 35 Jahreaufgerufen, sich für die NJT 2019 in Hamburg anzumelden. DieRegistrierung erfolgt online unter www.njt2019.hamburg.Ein abwechslungsreiches und herausforderndes Programm wartet aufdie Teilnehmer. Am 22.03.2019 werden sie in 18 Workshops an Lösungenfür die Herausforderungen der 17 Partner-Unternehmen arbeiten undsich mit einem Team-Ergebnis um den "Best Concept Award" bewerben.In drei Jurysitzungen wird das jeweils beste Konzept ins Finalegewählt. Im Opernloft (Van-der-Smissen-Straße) wird das Sieger-Teamam Abend des 22.03.2019 durch das Publikum (Teilnehmer undJurymitglieder) bestimmt. Von Hamburg aus werden die entstandenenKonzepte ihren Weg in die teilnehmenden Unternehmen aus ganzDeutschland finden."Wir sind begeistert von der Anzahl und der Diversität unsererWorkshop-Partner, die sehr spannende Aufgabenstellungen für dieTeilnehmer im Gepäck haben.", so Jan Hansen, Sprecher derMarketingjunioren im Marketing Club Hamburg und im DeutschenMarketing Verband.Am 23.03.2019 stehen im Haus73 (Schulterblatt) fünf Speakerbereit, um den Marketing-Nachwuchs ebenfalls mit Inspiration zuversorgen. Der gesamte Tag steht im Zeichen des Austauschs, der beianderen Konferenzen häufig zu kurz kommt. Auf der Agenda stehenbeispielsweise die Themen Customer Experience, Storytelling, moderneBewegtbildproduktion und die Frage, wieviel Haltung Marken benötigen.Auch hier darf das Motto der Veranstaltung wörtlich genommen werden.Jan Hansen dazu: "Am Samstag bilden nicht nur Vorträge, sondernviel Zeit für ausgiebige Diskussionen und Reflektionen die Basisdafür, dass alle Teilnehmer mit neuen Ideen und interessantenKontakten in ihren Arbeitsalltag zurückkehren."Speaker der NJT 2019:Björn Sorge (Vice President Experience Design, ProSiebenSat.1)Dustin Fontaine (Geschäftsführer, Sternglas)Oliver Chudy (Experte im Content Marketing, Epidemic SoundEvangelist)Linus Ewers (Geschäftsführer, brickbeach)Marcus Heumann (Leiter Academy, news aktuell)Workshop-Partner der NJT 2019:Shell PrivatEnergie (https://www.shellprivatenergie.de)Sternglas (https://sternglas.de)news aktuell (https://www.newsaktuell.de)KPMG (https://home.kpmg/de/de/home.html)Hamburg Top-Level-Domain (https://www.nic.hamburg)Kroschke (https://www.kroschke.de)Otto Dörner (https://www.doerner.de)VBG (http://www.vbg.de/DE/0_Home/home_node.html)Kompetenz Center Innovation(http://www.kompetenzcenter-innovation.de)Waldemar Behn (https://www.behn.de)Parkhands (https://parkhands.de)Olympus (https://www.olympus.de)Melitta (https://www.melitta.de)ProSiebenSat.1 (https://www.prosieben.de)fritz-kulturgüter (https://www.fritz-kola.de)Schwarzkopf(http://www.schwarzkopf-professional.de/skp/de/de/home.html)WallDecaux (https://www.walldecaux.de)Folgen Sie der NJT in den sozialen Netzwerken:Facebook: https://www.facebook.com/dmvjumps/Instagram: https://www.instagram.com/jumpsdmv/Über die NJT (Nationale JuMP Tagung):Bereits zum 30. Mal laden JuMPs (Junior Marketing Professionals)aus einem der über 60 regionalen Marketing Clubs in Deutschland zurgrößten Fachkonferenz für Marketingexpertinnen und -experten bis 35Jahre. Diesjähriger Gastgeber ist der Marketing Club Hamburg e.V.,der mit einem exklusivem Programm und hochkarätigen Partnern einspannendes Event verspricht.Pressekontakt:Jan HansenMarketing Club Hamburg040 / 44 73 26njt2019@marketingclubhh.orgwww.njt2019.hamburgOriginal-Content von: Deutscher Marketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell