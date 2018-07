Größte Kirmes am Rhein erwartet vier Millionen Besucher / Turmhohe Fahrgeschäfte - Schussfahrt mit 3D-Brille

Düsseldorf (ots) - In einer Woche, am Freitag, dem 13. Juli,schlägt Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der "Größten Kirmes amRhein" das erste Bierfass an. Die Groß-Kirmes auf der idyllischenRheinhalbinsel mit Blick auf die Skyline Düsseldorfs erwartet vierMillionen Besucher. Das Megavolksfest, ehrenamtlich vomSchützenverein St. Sebastianus 1316 Düsseldorf organisiert, bietetmit einer Vielzahl turmhoher Fahrgeschäfte starke Magneten fürAdrenalinjunkies, aber auch Familienfreundliches. Neu ist der Kick inder Feierkultur: In den Festzelten der Brauereien ist Dauerparty mitLivemusik, DJ's und Dance angesagt.Über 300 Schausteller bevölkern für zehn Tage das 216.100 qm großeKirmesgelände. Der Event des Jahres in der NRW-Landeshauptstadtbewahrt trotz Kommerz auch Herz. Das Schützen- und Heimatfest stehtganz im Zeichen des Brauchtums. Der Festzug der Schützen zum Rathausam Samstagmittag, der farbenprächtige Große Historische Festzug amSonntag, eine Parade mit Reitern und Blumenhörnern, sowie dasAusschießen des Schützenkönigs sind die Höhepunkte der Schützen inDüsseldorf. Gesetzt ist auch die Bewirtung mit Entertainment von 2000Senioren an einem Kirmes-Nachmittag. Schützenchef Lothar Inden:"Benachteiligten zu helfen ist Schützentradition, das nehmen wir beiallem Kirmesspaß sehr ernst".Fans von Fahrgeschäften können in Düsseldorf erstmalig einenheißen Ritt auf der "Wilde Maus XXL" mit 3D-Brille wagen. Einfeuchtes Vergnügen und eine turbulente Tour garantiert diefarbenprächtige Wildwasserbahn "Auf Manitus Spuren", die zur wildenJagd in Baumstämmen, mittels einer Drehschleuse auch mit Schussfahrtrückwärts, einlädt.Unter den turmhohen Fahrgeschäften finden Besucher die neuestenAttraktionen wie den 80 m hohen Jules Verne Tower, Europas größtentransportablen Kettenflieger, das "Chaos Pendel", eineSchleuder-Schaukel aus der Schweiz, die in Düsseldorf Weltpremierefeiert oder das Premieren-Fahrgeschäft: "Propeller No Limit". Weitere"Wolkenkratzer"-Fahrgeschäfte sind die bereits bekannten "Hangover"(85 m), "Apollo 13" (55 m), "Infinity" (65 m) und "KongaRiesenschaukel" (45 m). Auch der Klassiker Bellevue Riesenrad ist mit55 m Höhe nicht zu übersehen. Kirmes-Organisator Thomas König: "Wirhaben diesmal einen besonders guten Mix von genialen Fahrgeschäften,top organisierten Zelten, Feierzonen und mit unserem FranzösischenDorf von Schausteller Oscar Bruch ein echtes Highlight".Dauerparty ist angesagt in den Zelten der Brauereien. DieHausbrauereien Schlüssel, Schumacher, Füchschen, Uerige und GulaschAlt, sowie Schlösser und Frankenheim bieten Musik live und vomPlattenteller. Neu ist eine bayerische Einlage - die "DüsseldorferSommerwiesn", die am Samstag, dem 21. Juli, im Zelt der Schützensteigt, in dem in diesem Jahr exklusiv Alt und Pils der Hausbrauerei"Im Füchschen" über den Tresen gehen.Hinweis: Bildmaterial können Sie auf der Websitewww.groesstekirmesamrhein.de herunterladen.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.de.Original-Content von: St. Sebastianus Schützen Düsseldorf 1316, übermittelt durch news aktuell