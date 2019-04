Größte Bade- und Saunalandschaft Usedoms modernisiert / Größter Pool der Insel und Saunabereich mit direktem Zugang an den Ostseestrand: die neu gestaltete Bernsteintherme des Baltic Hotels

Zinnowitz (ots) - Pünktlich zum Beginn der neuen Saison auf Usedomöffnet die größte Bade- und Saunalandschaft der Insel im neuenGewand: Die modernisierte Bernsteintherme des Baltic Hotels wurde aufknapp 8.000 Quadratmeter vergrößert und umfasst nun insgesamt sechsSaunen, davon zwei finnische.Wer möchte, stürzt sich nach dem Saunieren vom Wellnessbereichdank des direkten Strandzugangs in die Ostseewellen. Alternativ lädtdas Thermalbecken mit 32 Grad Wassertemperatur und zusätzlichemAußenbereich zum Entspannen ein. Schwimmer ziehen Bahnen im großenMeerwasserbecken.Ebenfalls neu in der Bernsteintherme: Die jüngsten Besucher können- von Bademeistern beaufsichtigt - nicht nur dasSeepferdchen-Abzeichen ablegen, sondern sich auch in einem separatenKinder- und Jugendbereich austoben. Das erweiterte Areal bietet mitWasserrutschen, Kletterwand und Spraypool jede Menge Spaß. DieBernsteintherme in Zinnowitz - mit dem größten Hotelpool Usedoms -ist direkt an das Baltic Hotel angeschlossen, aber auch fürTagesgäste geöffnet.Weitere Informationen: www.baltichotel.deDas Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langenSandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Dieherausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in diehoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größterHotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness undFitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alleAltersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergängeoder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern istdas Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegelbest Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.dePressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Baltic Hotel, übermittelt durch news aktuell