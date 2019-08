Größe in der Gewöhnlichkeit: Die Inspiration von GAC Motor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Tue das Richtige und haltedich daran. Das ist der Glaube, der von einem Förster an seinen Sohnweitergegeben wurde, nachdem er sich 41 Jahre lang bemüht hatte, etwa2,27 Quadratkilometer eines kargen Berges durch das Pflanzen voneiner halben Million Bäume in ein üppiges Paradies zu verwandeln.Nach der Pensionierung ist der Schutz und die Überwachung desgemeinsam errichteten Waldes auf seinen Sohn übergegangen.Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8583351-gac-motor-greatness-in-ordinary/Diese Geschichte über einen gewöhnlichen alten Mann und seinenSohn in der Provinz Jiangxi, China, wurde von GAC Motor aufgenommenund an andere Menschen weitergegeben.Die Bäume repräsentieren die Hoffnung von Vater und Sohn auf einebessere Zukunft. Von dieser Hoffnung getrieben, haben die beidenMenschen verschiedener Generationen ihren Beitrag im Leben geleistet,Tag für Tag Bäume zu pflanzen und zu schützen. Sie betrachteten sichdabei selbst nie als "großartig", waren es aber allein schon deshalb,weil sie mit gemeinsamer Anstrengung in ihrem täglichen Lebenunzählige grüne Bäume wachsen ließen.Größe von Menschen entsteht aus der Beharrlichkeit, im täglichenLeben das Richtige zu tun. GAC Motor erzählt die Geschichte vonmenschlicher Größe, die von gewöhnlichen Menschen erreicht wurde, diesich an ihre Überzeugungen halten und ausharren, Generation umGeneration. Das Unternehmen würdigt sie nicht nur, indem sie ihnenAnerkennung für etwas Gewöhnliches ausspricht, sondern es folgt auchdem gleichen Weg dieser einfachen Menschen, wenn es sein Engagementfür den Traum von einem angenehmen Leben in Mobilität für dieglobalen Verbraucher verwirklicht.Angetrieben von Innovationen hat sich GAC Motor daraufkonzentriert, das Richtige zu tun, indem es auf Vorwärtsentwicklungsetzt und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Design,Produktion, Vertrieb und Kundendienst einhält und sich weigert,angesichts von Herausforderungen Kompromisse einzugehen. Dies hat demUnternehmen verholfen, Auszeichnungen zu erhalten und dieMarktbekanntheit zu erhöhen.GAC Motor hat in der China Initial Quality StudySM (IQS) von J.D.Power Asia Pacific sieben Jahre in Folge den ersten Platz unter allenchinesischen Marken belegt und damit die qualitätsorientierteStrategie des Unternehmens von der innovativen Forschung undEntwicklung (R&D) über die Fertigung bis hin zur Lieferkette und demVertrieb und Service unter Beweis gestellt.GAC Motor verfolgt seine Vision, Größe zu erreichen, beflügelt vonden Geschichten dieser einfachen Menschen, und wird sichkontinuierlich der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungenwidmen, die für ihre hervorragende Qualität für die globalenVerbraucher bekannt sind.Pressekontakt:erhalten Sie unter:Facebook: https://www.facebook.com/GACMotorInstagram: https://www.instagram.com/gac_motorTwitter: https://www.twitter.com/gac_motorYouTube: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficialMedienfragen richten Sie bitte an:Sukie WongTel.: +86-186-8058-2829E-Mail: GACMotor@126.comOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell