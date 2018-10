Grönemeyer wirft Merkel mangelnde Kommunikation vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Herbert Grönemeyer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine mangelnde Kommunikation vorgeworfen. "Das werfe ich Angela Merkel vor, sie kommuniziert einfach nicht. Willy Brandt konnte einen mitreißen, der konnte dem Volk signalisieren: Wir haben eine gemeinsame Idee, lasst uns etwas bewegen", sagte Grönemeyer dem "Zeitmagazin".

Es sei wie in einer Familie, so der Sänger und Musiker. Wenn es Fragen und Ängste gebe, müssten die alle auf den Tisch. "Wenn wir wollen, dass sich das Land gut weiterentwickelt, dürfen wir das nicht den Politikern alleine überlassen." Viele ärgere es, weil sie das Gefühl haben, nicht mit einbezogen zu werden, so Grönemeyer. "Ich fühle zum ersten Mal eine Verantwortung für die Gesellschaft", fügte der Sänger hinzu.

