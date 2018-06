Gröhler/Gienger: Kräftige Anschubfinanzierung für die Umsetzung der Spitzensportreform

Berlin (ots) - Leistungssportförderung des Bundes steigt um mehrals 23 Mio. Euro in 2018Am gestrigen Mittwoch wurde in der Bereinigungssitzung desHaushaltsausschusses entschieden, die Spitzensportförderung des BMIum mehr als 23 Mio. Euro - auf nunmehr über 193 Mio. Euro - zuerhöhen. Dazu erklären der zuständige Berichterstatter imHaushaltsausschuss der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Klaus-DieterGröhler und der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:Klaus-Dieter Gröhler: "Mit der Anschubfinanzierung schaffen wirein starkes Fundament für die weitere Umsetzung der Reform desSpitzensports. Die Förderung des Leistungssports durch dasBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) beträgt damitkünftig mehr als 193 Mio. Euro. Seit dem Beschluss der Neuausrichtungdes Spitzensports sind grundlegende Reformschritte vom organisiertenSport umgesetzt und zentrale Weichenstellungen für die Zukunftvorgenommen worden. Jetzt gilt es, die Bedingungen für unsereAthleten, Trainer und Betreuer weiter zu verbessern, damit wirinternational auch künftig Erfolge feiern können. Die angestrebtenInnovationen und strukturellen Anpassungen werden wir Schritt fürSchritt angehen und hierfür die finanziellen Voraussetzungenschaffen."Eberhard Gienger: "Mit dem Aufwuchs im Sporthaushalt untermauernwir unser zentrales Ziel, die Reform des Spitzensports zum Erfolgführen zu wollen. Die Athleten stehen dabei im Mittelpunkt allerBestrebungen. Daher werden wir eine unabhängige Athletenvertretungmit 225.000 Euro fördern und die Trainingsbedingungen nachhaltigstärken. So wird die Verbandsförderung um mehr als 11 Mio. Euroangehoben, damit u.a. neue Trainer und hauptamtlicheBundestützpunktleiter eingestellt werden können. Zudem werden 3,5Mio. Euro der Stiftung Deutsche Sporthilfe für eine unmittelbareAthletenförderung in Aussicht gestellt. Sobald die noch offenenFragen geklärt sind, können die Mittel abgerufen werden. Das Institutfür Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) und das Institut fürForschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) sollen zusammen 3Mio. Euro zusätzlich erhalten, um die wissenschaftliche Begleitungder Athleten zu verbessern und wichtige Investitionen in die Zukunftrealisieren zu können.Weiterhin soll den herausragenden Leistungen der Trainer zu dendiesjährigen Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2018 inPyeongchang Rechnung getragen werden. Für die Auszahlung derTrainerprämien werden zusätzlich 1,45 Mio. Euro verwendet.Politik und Sport bekennen sich zur Gleichstellung des olympischenund paralympischen Sports. Um den Leistungssport von Menschen mitBehinderungen deutlich zu stärken, werden außerplanmäßig 5,5 Mio.Euro für die Behindertensportverbände und 1,9 Mio. Euro für dasPersonal im Behindertenleistungssport aufgebracht.Zudem wird die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) künftiginstitutionell und damit kontinuierlicher vom Bund gefördert. Für denKampf gegen Doping im Sport wird die NADA in 2018 mit zusätzlich883.000 Euro ausgestattet. Damit steigt die Bundesförderung der auchinternational geschätzten Stiftung auf 7,24 Mio. Euro."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell