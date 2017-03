Gröhe: Reserven der Krankenkassen weiter gestiegen

BERLIN (dpa-AFX) - Die gesetzlichen Krankenkassen haben nach vorläufigen Zahlen 2016 einen Überschuss von rund 1,38 Milliarden Euro erzielt.



Damit steigen ihre Finanzreserven auf mehr als 15,9 Milliarden Euro. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin offiziell mit. Am Ende des vergangenen Jahres betrug die Gesamtreserve von Krankenkassen und Gesundheitsfonds zusammen 25 Milliarden Euro. Allerdings ist die Finanzsituation der einzelnen Kassen und Kassenarten sehr unterschiedlich.

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hob hervor, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) stehe weiterhin auf einer guten Grundlage. "Das zeigt, die Panikmache, mit der Versicherte verunsichert wurden, hat sich als falsch erwiesen."

Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, argumentierte: "Es ist gut, dass die GKV-Finanzen im Durchschnitt besser sind, als dies noch im letzten Sommer zu erwarten war. Aber die erfreulich gute Finanzsituation darf nicht den Blick dafür trüben, dass wir Strukturreformen brauchen, um den dynamischen Ausgabenanstieg zu bremsen."/rm/DP/jha