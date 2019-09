Gröhe/Klein: Deutschland steigert Hilfen für internationalen Waldschutz

Berlin (ots) - Wirksamer Beitrag zum Klimaschutz -Entwicklungsländer unterstützenBundeskanzlerin Angela Merkel hat der Weltbank in New York amheutigen Montag 200 Millionen Euro zum Start eines neuenWaldförderfonds zugesagt. Dazu erklären der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe, und derVorsitzende der Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung, Volkmar Klein:Hermann Gröhe: "Mit dem Beitrag von 200 Millionen Euro für einenneuen Fonds der Weltbank zum Schutz und zur Aufforstung der Wälder inEntwicklungsländern (PROGREEN) setzt Deutschland ein wichtigesZeichen. Mit dem Beitrag trägt Deutschland auch zur Umsetzung seinerVerpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens bei, dasfinanzielle Hilfen für Entwicklungsländer als wichtigen Bausteinerachtet."Volkmar Klein: "Waldschutz und Wiederaufforstung sindentscheidende Maßnahmen gegen den Klimawandel. Deshalb hatte sich dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits in ihrer InternationalenWald-Initiative vom 4. September für ein größeres weltweitesEngagement Deutschlands zum Schutz der Wälder ausgesprochen. Iminternationalen Klimaschutz angelegtes Geld ist gut angelegtes Geld.Mit jedem Euro für den Klimaschutz im Ausland erreichen wir deutlichmehr CO2-Verringerung, als mit der gleichen Summe in Deutschlanderzielt werden kann."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell