Gröhe: Chance auf einen nachhaltigen Rentenkonsens

Berlin (ots) - Einsetzung der Kommission "VerlässlicherGenerationenvertrag" ist wichtiger SchrittAm heutigen Donnerstag, 3. Mai 2018, ist die Kommission"Verlässlicher Generationenvertrag" eingesetzt worden. Dazu erklärtder stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-BundestagsfraktionHermann Gröhe, der Mitglied der Kommission ist:"Die Kommission "Verlässlicher Generationenvertrag" wird sich mitder Sicherung und Weiterentwicklung der Alterssicherung in unseremLand beschäftigen und für die Zeit nach 2025 Empfehlungen erarbeiten.Die Einsetzung einer solchen Kommission war ein wichtiger Punkt imgemeinsamen Regierungsprogramm von CDU und CSU. Für die Union ist vonzentraler Bedeutung, dass die Rente für Jung und Alt verlässlichbleibt. Neben den im Koalitionsvertrag vereinbarten Verbesserungen inder Rente, die wir bei der Erwerbsminderungsrente, der Mütterrentesowie der Grundrente angehen werden, geht es in der Kommission darum,die Zeit nach 2025 in den Blick zu nehmen.Angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt und imAltersaufbau unserer Gesellschaft sind dabei erhebliche Anstrengungenerforderlich. Es geht darum, eine auskömmliche Alterssicherung zugewährleisten und zugleich die Beitragszahlerinnen undBeitragszahler, die Wirtschaftskraft unseres Landes und kommendeGenerationen nicht zu überfordern.Nicht zuletzt durch die Mitwirkung der Sozialpartner und dieInanspruchnahme wissenschaftlichen Sachverstandes besteht mit dieserKommission die Chance, die Grundlagen für einen nachhaltigenRentenkonsens zu legen."