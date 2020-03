GroKo einigt sich auf Aufnahme von Flüchtlingskindern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition aus Union und SPD einigt sich auf die Aufnahme von Flüchtlingskindern - und auf ein Wirtschaftspaket gegen die Coronakrise. Das wurde am Sonntagabend nach der Sitzung des Koalitionsausschusses mitgeteilt. "Ich bin froh, dass Deutschland sich nun an einer EU-Koalition der Willigen, die in diesen Tagen geschlossen wird, angemessen beteiligen und besonders schutzbedürftige Kinder aus Griechenland aufnehmen wird", sagte SPD-Chefin Saskia Esken nach dem über sieben Stunden andauernden Treffen.

"Wir haben neben medizinischen Schutzmaßnahmen auch ein großes Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft vereinbart: umfassende Kurzarbeiterregelungen, Liquiditätshilfen, Bürgschaften und Steuerstundungen für betroffene Branchen", sagte CSU-Chef Markus Söder.

