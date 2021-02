GroKo einigt sich auf 150 Euro Kinderbonus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition hat sich bei ihrem Treffen im Kanzerlamt auf einen erneuten Kinderbonus geeinigt. "Pro Kind gibt es zum Kindergeld einen einmaligen Kinderbonus von 150 Euro. Denn Familien sind besonders von den Einschränkungen durch Corona betroffen", schrieb Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am späten Mittwochabend auf Twitter.

Zudem werde das Kulturhilfeprogramm "Neustart Kultur" mit einer weiteren Milliarde Euro unterstützt. "Damit werden in der Krise viele Existenzen gesichert", so der CSU-Chef. Zudem soll die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent bis 2022 verlängert werden. "Das hilft der Gastronomie beim Öffnen nach dem Lockdown. Der steuerliche Verlustrücktrag wird verdoppelt, das schafft in der Krise die notwendige Liquidität", schrieb der Ministerpräsident.

