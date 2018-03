GroKo-Analyse: Ausbau der Erneuerbaren Energien trotz Aufgabe der Klimaziele 2020?

München (ots) - Bereits 40 Prozent der Deutschen sehen dasPotential, das die Erneuerbaren Energien bieten: Sie sind davonüberzeugt, dass eine flächendeckende Stromversorgung durchregenerative Energieformen bereits heute in Deutschland möglich wäre.Das ergab eine repräsentative GfK-Umfrage der Green City Energy AG inZusammenarbeit mit dem Institut für nachhaltige Kapitalanlagen (NKI)aus München unter knapp 1.700 Privatpersonen. Die Förderung vonErneuerbaren Energien sehen beinahe zwei von drei Deutschen alszentralen Baustein des Klimaschutzes. Welche Rolle die ErneuerbarenEnergien, ihr Ausbau und ihre Förderung in der neuenRegierungskonstellation der Großen Koalition spielen, haben dieProjektierer für Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke von der GreenCity Energy AG aus München analysiert.Auf das Ziel, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020um 40 Prozent zu senken, konnten sich CDU/CSU und SPD imKoalitionsvertrag nicht festlegen. Für mehr als die Hälfte derDeutschen das falsche Signal für den Klimaschutz - so dierepräsentative Befragung der Green City Energy AG in Zusammenarbeitmit dem Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Dafür sprechen sichdie Regierungsparteien deutlich für den Zubau von ErneuerbareEnergien-Anlagen aus: "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien mussdeutlich erhöht werden, auch um den zusätzlichen Strombedarf zurErreichung der Klimaschutzziele im Verkehr, in Gebäuden und in derIndustrie zu decken", so der entsprechende Passus imKoalitionsvertrag. Wie genau die Umsetzung aussehen könnte, hängt voneinigen energiepolitischen Kernaussagen des Koalitionsvertrages ab:Sonderausschreibungen sollen Zubau fördernJe vier Gigawatt Onshore-Windenenergie und Photovoltaik - das sinddie geplanten Sonderausschreibungsvolumina, die parallel zu den imErneuerbare-Energien-Gesetz verankerten Ausschreibungen für 2019 und2020 greifen sollen. Green City Energy-Vorstand Jens Mühlhaus begrüßtden im Koalitionsvertrag verankerten Beschluss: "Die Privilegien fürBürgerenergiegesellschaften in den Onshore-Windausschreibungen imvergangenen Jahr und die daraus entstehende Lücke im Ausbau müssenmit einem deutlich gesteigerten Zubau für Windenergie in den nächstenJahren kompensiert werden." In allen EEG-Ausschreibungsrunden fürOnshore-Windenergie in 2017 wurden Bürgerenergiegesellschaftenbevorzugt. Diese mussten nicht zwingend eineimmissionsschutzrechtliche Genehmigung vorweisen und habenviereinhalb(regulär sind zweieinhalb) Jahre zur Realisierung derWindkraftanlagen Zeit. Die Konsequenz: Nach dem Rekord-Baujahr 2017für Windkraftanlagen rechnet jetzt die Branche mit einem Einbruch fürdieses und das kommende Jahr. Denn lediglich 4,5 Prozent derbezuschlagten Gebote aus 2017 hatten eine entsprechende Genehmigung.2018 werden daher voraussichtlich nur 131 MW Onshore-Windenergie ansNetz gehen, obwohl 2820 MW von der Bundesnetzagentur einen Zuschlagerhalten haben. "Die Sonderausschreibungen sollen gegen den Missstanddes vergangenen Jahres ansteuern. Jetzt gilt es, die zusätzlichenAusschreibungsvolumina auch schnellstmöglich imErneuerbare-Energien-Gesetz fest zu verankern", fordert Mühlhaus. Fürdas Vorhaben, 2019 und 2020 deutlich mehr Windkraft- undMultimegawatt-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu errichten, siehtdie Green City Energy AG nur einen realistischen Weg: Spätestens imHerbst dieses Jahres müssten dafür die Zuschläge von derBundesnetzagentur vergeben werden.Synchronisation von Erneuerbaren Energien und NetzkapazitätenEine der größten Herausforderung der Energiewende besteht ausSicht der Green City Energy AG in der im Koalitionsvertragbeschriebenen "Synchronisierung von Erneuerbaren Energien undNetzkapazitäten". Neben einer Sanierung der Netze ist der konsequenteZubau von erneuerbaren Erzeugungskapazitäten südlich desNetzengpasses unerlässlich. "Die regionale Verteilung derStromerzeugung darf nicht nur an den günstigen Stromgestehungskostenausgerichtet werden," so Mühlhaus. Die Verteilung der Zuschläge inden vergangenen vier Ausschreibungsrunden weist ein sehr starkesNord-Süd-Gefälle in Bezug auf den Ausbau von Windenergie auf. Alleinbei der letzten EEG-Ausschreibungsrunde Anfang des Jahres lagen von83 bezuschlagten Windprojekten nur drei in Süddeutschland. Die GroßeKoalition plant, hier gegen zu steuern und kündigt einen"Mindestanteil südlich des Netzengpasses über alle Erzeugungsarten"an. Für Green City Energy ein richtiger Ansatz, der einer konkretenUmsetzung bedarf: "Bei der Steuerung der regionalen Verteilung derZuschläge im Ausschreibungsdesign müssen die Kosten für dieVerteilung des Stroms mitgedacht werden: Volkswirtschaftlichbetrachtet ist ein süddeutsches Windrad mit weniger Ertrag undkürzeren Leitungen günstiger als ein norddeutsches Windrad mit vielErtrag und einer Kabeltrasse quer durch die Republik", so MühlhausStadt-Land-Verbindung: ganzheitliche VerknüpfungDie Große Koalition hat sich darauf geeinigt, "dass zwischenStädten und ländlichen Regionen keine Kluft entsteht. [...] Dazugehören Investitionen in eine moderne Infrastruktur z.B. in denBereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung." "Städte brauchenländliche Räume und ländliche Räume brauchen Städte - nur durch eineganzheitliche Verknüpfung und Kooperationen können beide Seitenprofitieren.", so Mühlhaus. Deswegen unterstützt Green City Energyauch den Ansatz der Großen Koalition, "beim weiteren Ausbau derErneuerbaren Energien die Standortgemeinden stärker an derWertschöpfung von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu beteiligen". Einkonkreter Handlungsansatz wäre hier, die Gewerbesteuereinnahmen zu100 Prozent an die Standortgemeinden der Kraftwerke zu geben.Kohlestrom: Konkrete Maßnahmen fehlenDas größte klimapolitische Manko des neuen Koalitionsvertrags:keine klare Linie beim Kohleausstieg und kein Enddatum für dieKohlestromversorgung in Deutschland. "So lange Kohlestrom die Netzeverstopft, sind ein Großteil der Anstrengungen der neuen GroßenKoalition für die Energiewende vergebene Liebesmühe", moniertMühlhaus. Die Bildung einer Kommission "Wachstum, Struktur undBeschäftigung", wie es im Koalitionsvertrag heißt, die sich u.a. mitdem Ende der Kohleverstromung beschäftigt, sei laut Green City Energyeine Verschleppung und führe in der direkten Folge zu einemüberflüssigen, energie- und versorgungstechnisch nicht notwendigenCo2-Ausstoß. Umdie Energie- und Verkehrswende in die Tat umzusetzen, konzentriertsich das Unternehmen auf die Geschäftsfelder Renewables, Power,Finance, Drive und Experience. Für ihre hohenNachhaltigkeitsstandards wurde Green City Energy u.a. mit demEuropäischen Solarpreis 2017, Sustainability Award, dem TÜV-Siegel"Wegbereiter der Energiewende", dem Energy Globe Award sowie dem BestCommunity Award ausgezeichnet. Die Nachhaltigkeits-Ratingagenturoekom research bewertet Green City Energy außerdem mit demPrime-Status B+.