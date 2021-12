Gritstone bio Aktie: Gritstone und CEPI erweitern COVID-19-Impfstoffvereinbarung zur Bekämpfung der Omicron-Variante!

Gritstone bio Inc. (NASDAQ:GRTS) und Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) haben ihre Vereinbarung zur Unterstützung der Entwicklung eines selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffs (SAM) gegen die Omicron COVID-19-Variante erweitert.

Das ist passiert

CEPI wird zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 5 Mio. USD für die Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie mit dem Omicron-Impfstoffkandidaten von Gritstone in Südafrika bereitstellen, wo in Kürze eine von CEPI finanzierte



