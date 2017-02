Grippewelle in vollem Gang / Laboruntersuchungen bestätigen: Senföle wirken gegen Grippe- und Erkältungsviren

Eschborn (ots) - Die aktuelle Grippewelle hat in dieser Saisonschon sehr früh begonnen: Bereits Anfang Januar wurden nach Angabendes Robert-Koch-Institutes offiziell bereits 2.600 Erkrankungen undneun Todesfälle gemeldet. Bis zum 7. Februar wurden 43.288Grippefälle registriert, darunter 126 Todesfälle. Nach einerDoppelinfektion mit Grippeviren und Pneumokokken (Bakterien der ArtStreptococcus pneumoniae, die eine Lungenentzündung hervorrufenkönnen) verläuft die Erkrankung nach Angaben des Helmholtz-Zentrumsfür Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig stets besonders schwer,oft sogar tödlich[1]. Da Grippe- wie auch Erkältungsviren sichschnell verändern und oft Resistenzen bilden, sind sie nur schwer zubekämpfen. Antibiotika helfen hier nicht, denn diese wirken nur gegenBakterien. Laboruntersuchungen am Institut für MedizinischeVirologie, Universität Gießen, haben gezeigt, dass Pflanzenstoffeeine Behandlungsoption bei viralen Atemwegsinfekten sein könnten. Diedort untersuchten pflanzlichen Senföle aus Kapuzinerkresse undMeerrettich konnten die Vermehrung des Grippevirus H1N1 inmenschlichen Lungenzellkulturen um nahezu 100% hemmen[2]. Darüberhinaus bekämpfen die scharfen Pflanzenstoffe auch die häufigstenErkältungsviren und wirken zahlreichen Studien zufolge ebenfallsentzündungshemmend[3-9] und antibakteriell[10-16]. So könnten sieauch möglichen bakteriellen Superinfektionen entgegenwirken.Schon in den 50er Jahren haben wissenschaftliche Untersuchungengezeigt, dass die Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich dieVermehrung von Influenza-Viren wirkungsvoll hemmen können[17,18]. AmInstitut für Medizinische Virologie der Universität Gießen wurdendiese Untersuchungen in den letzten Jahren nach dem aktuellen Standder Wissenschaft wiederaufgenommen und ausgeweitet. "Da für dieSenföle auch bei Langzeittherapie bisher keine Resistenzen beobachtetwurden, sind weitere Untersuchungen von großem Interesse und wurdenbereits begonnen", erklärt Studienleiter Prof. Dr. Stephan Pleschka,Gießen.Senföle wirken 3fach -gegen Viren, Bakterien und entzündungshemmendSenföle sind charakteristische Inhaltsstoffe von Pflanzen aus derFamilie der Kreuzblüten- und Kapuzinerkressengewächse. Bereits seitJahrhunderten werden die Pflanzenstoffe erfolgreich zur Behandlungvon Blasenentzündungen und Atemwegsinfektionen eingesetzt. DieSenföle bekämpfen nicht nur Viren, sondern wirken außerdementzündungshemmend[3-9] und antibakteriell[10-16]. Da beiErkältungskrankheiten die Beschwerden durch den Entzündungsprozessverursacht werden, kommt der antientzündlichen Wirksamkeit derpflanzlichen Senföle hier eine besondere Bedeutung zu. InLaboruntersuchungen der Universität Freiburg konnte zudemnachgewiesen werden, dass die Senföle eine sehr hohe Wirkung gegendie häufigsten bakteriellen Erkältungserreger Streptococcuspneumoniae, Moraxella catarrhalis und Haemophilus Influenzaebesitzen[13,16]. Aufgrund der 3ach-Wirkung der Pflanzenstoffe -antiviral, entzündungshemmend und antibakteriell - werden unangenehmeErkältungsbeschwerden schnell gelindert und möglichen bakteriellenSuperinfektionen entgegengewirkt.Doppel-Infektionen besonders gefährlichHäufig ist nach Angaben des Helmholtz-Zentrums fürInfektionsforschung (HZI) nicht das Grippevirus allein für einentödlichen Krankheitsverlauf verantwortlich, sondern eine zusätzlicheInfektion mit Bakterien[1]. Ist der Körper durch Grippe-Virengeschwächt, verlaufen zusätzliche Bakterieninfektionen stetsbesonders schwer. So ist zum Beispiel der Erreger Streptococcuspneumoniae für Grippe-Patienten deutlich gefährlicher als fürGesunde. Daher sind bei Sekundärinfektionen mit Pneumokokken(sogenannte Superinfektionen) ergänzend zu Arzneimitteln gegenBakterien und Viren auch noch entzündungshemmende Medikamentesinnvoll, um überschießende Entzündungsreaktionen zu verhindern, sodie Forscher in der Fachzeitschrift Infection & Immunity[1].Erkältung oder echte Grippe?Online-Symptomtest erleichtert EinschätzungDie Nase läuft, der Hals kratzt, Kopf und Glieder schmerzen?Handelt es sich dabei nur um eine einfache Erkältung oder um dieechte Grippe? Ein interaktiver Selbsttest aufwww.pflanzliche-antibiotika.de erleichtert den Betroffenen jetzt dieEinschätzung ihrer Beschwerden. Bei Verdacht auf die Grippe sollte injedem Fall ein Arzt aufgesucht werden.Literatur: Die Quellen 1-18 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden:Pressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHFrank EtzelT: 06196 / 77 66 - 113etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell