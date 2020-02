Grippeschutzimpfung dringend empfohlen - auch bei Herzerkrankungen und wegen Coronavirus

München (ots) - Eine Grippeschutzimpfung gegen Herzinfarkt und Coronavirus? Dasklingt zunächst einmal absurd. Tatsächlich aber gibt es gute Gründe, sich nichtnur wegen einer drohenden Influenza-Infektion, sondern auch im Zusammenhang mitHerzerkrankungen und dem neuartigen Coronavirus gegen Grippe impfen zu lassen.http://ots.de/qNKFFM130 Todesfälle, mehr als 79.000 durch Laboruntersuchungen bestätigteInfluenza-Fälle, von denen fast 13.300 mit einem Krankenhaus-Aufenthaltverbunden waren - so lautet die aktuelle Zwischenbilanz der Grippesaison2019/2020 in Deutschland (Stand: Kalenderwoche 7/2020, 8.2. bis 14.2.2020).Allein in der siebten Kalenderwoche erkrankten über 19.000 Menschen nachweislichan Grippe, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte, weil vieleInfluenza-Patienten keinen Arzt aufsuchen oder dieser keine Laborprobeneinschickt. Die Zahlen belegen, dass eine Grippe-Impfung sinnvoll ist.Weshalb Grippe-Infektionen das Infarktrisiko erhöhenDarüber hinaus gibt es aber auch Experten, die eine Grippeschutzimpfung noch ausganz anderen Gründen empfehlen, die auf den ersten Blick gar nichts mit derklassischen Influenza zu tun haben. So hielt Prof. Thomas Weinke, ärztlicherDirektor des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Potsdam, kürzlich einen Vortrag inÖsterreich, bei dem er Zahlen zur Prävention von Herzerkrankungen präsentierte:Nach seinen Aussagen können Statine das Herzinfarktrisiko um 19 bis 30 Prozentsenken, ein Rauchstopp um 32 bis 43 Prozent und eine Grippeschutzimpfung um 15bis 45 Prozent. Mit anderen Worten: Wer sich gegen Grippe impfen lässt, schütztnicht nur die Lunge, sondern auch das Herz - und zwar ähnlich effektiv wiejemand, der mit dem Rauchen aufhört.Prof. Weinke erklärt auch, warum das so ist: "Das Infarktrisiko steigtnachweislich, wenn etwa zu einer Atherosklerose, also zu verengten undverhärteten Blutgefäßen, noch eine Influenza-Infektion hinzukommt. Denn diesekann Entzündungsprozesse in Gang setzen, zu Herzrasen führen oder zu einemSauerstoffmangel in Geweben - lauter Faktoren, die das Herzinfarktrisikoerhöhen." Für Prof. Weinke ist deshalb eine Grippeschutzimpfung auch "einePräventionsmaßnahme gegen kardiovaskuläre Ereignisse, zu denen auch einHerzinfarkt zählt."Und es gibt noch weitere Krankheiten, die sich durch eine Influenza-Infektionverschlimmern können. So präsentierte Prof. Weinke bei seinem Vortrag auch Datenaus Tierversuchen, bei denen Mäuse mit Influenzaviren und/oder Pneumokokkeninfiziert wurden. In der Influenzagruppe überlebten alle Versuchstiere, in derPneumokokkengruppe waren es immerhin 90 Prozent. In der Gruppe aber, die erst anInfluenza und anschließend an Pneumokokken erkrankte, starben alleVersuchstiere. "Das sind nur Daten aus Tierversuchen", betont Weinke, "aber siezeigen eindrucksvoll, was passieren kann, wenn auf eine Virusinfektion einebakterielle Infektion folgt - Menschen erkranken in diesem Fall nicht selten aneiner lebensbedrohlichen Lungenentzündung."Ginge es nach Professor Weinke, dessen Klinik übrigens in einemHandelsblatt-Ranking einen Spitzenplatz unter den "besten Kliniken inDeutschland" belegt, dann würden sich nicht nur bestimmte Risikogruppen gegenInfluenza impfen lassen: "Ich bin dafür, dass Jeder sich impfen lassen sollte -vor allem Menschen, die viele Kontakte mit anderen haben, also zum BeispielKita-Mitarbeiter, Lehrer oder Mitarbeiter in Einrichtungen mitPublikumsverkehr." Bei seinen Vorträgen und in Gesprächen zitiert Weinke immerwieder den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler: "Mitkeiner anderen Impfung lassen sich in Deutschland so viele Leben retten wie mitder Grippe-Impfung."Ähnliche Symptome bei Influenza- und Corona-VirenÜbrigens gibt es auch eine Reihe von Experten, die im Zusammenhang mit demneuartigen Coronavirus zu einer Grippeschutzimpfung raten. So twitterte zumBeispiel Jeremy Farrar, Chef des britischen Wellcome Trust, einer Stiftung zurFörderung medizinischer Forschung: "Eine Sache, die helfen würde, ist, sichgegen Grippe impfen zu lassen." Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass dieSymptome einer Coronavirus-Infektion denen einer klassischen Grippe-Infektionsehr ähnlich sind: plötzliches Fieber, Abgeschlagenheit, trockener Husten,Atemnot. Folglich besteht nach Aussagen von Tropenmedizinern das Risiko, dassPatienten mit einer "gewöhnlichen" Influenza irrtümlich in eine isolierteKrankenstation kommen, weil sie für Coronavirus-Patienten gehalten werden. InDeutschland gab es bereits eine ganze Reihe von Coronavirus-Verdachtsfällen, diesich am Ende als Influenzaviren entpuppten.In China - ein Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern - haben sich bislang rund78.000 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert (Stand:26.02.2020, 09:15 GMT). Thomas Weinke plädiert zwar für eineGrippeschutzimpfung, warnt aber zugleich vor Panikmache in Sachen Coronavirus:"Man muss das Ganze intensiv beobachten, aber man sollte auch nicht zu einerVerunsicherung beitragen. Wir erhalten sehr viele besorgte Anfragen, diese halteich zum Teil für übertrieben", sagte der Experte in einem Interview mit denPotsdamer Nachrichten Ende Januar. "Es ist wichtig, diese Erkrankung in Relationzu anderen zu setzen. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 10.000 Menschenan Influenzaviren. Die Gefahr ist wesentlich größer, hier an der Grippe oderauch an einer infektiösen Durchfallerkrankung zu erkranken, als am Coronavirus."Inzwischen (Stand: 26.02.2020, 09:15 GMT) haben sich in Deutschland 18 Menschenmit dem neuartigen Coronavirus infiziert; Todesfälle gab es keine. Einetagesaktuelle Übersicht zu der Zahl der Fälle weltweit bietet u.a. die JohnsHopkins University (bit.ly/2PpXuDU).Den ganzen Artikel finden Sie auch auf Pharma Fakten: http://ots.de/Wu3VwI.