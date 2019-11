Grinm Advanced Materials: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Grinm Advanced Materials, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.11.2019, 20:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 10.16 CNH.

Unsere Analysten haben Grinm Advanced Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Grinm Advanced Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,06 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 2,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Grinm Advanced Materials. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Grinm Advanced Materials daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Grinm Advanced Materials von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Grinm Advanced Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,18 CNH mit dem aktuellen Kurs (10,1 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -0,79 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (10,86 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Grinm Advanced Materials-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.