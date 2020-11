GrimoireLab wächst mit der LFX Insights-Plattform der Linux Foundation

Madrid (ots/PRNewswire) - Bitergia (https://bitergia.com/), das Analyse-Unternehmen für Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass es stolz darauf ist, dass die Open Source GrimoireLab-Tool (https://chaoss.github.io/grimoirelab/) jetzt in der neuen LFX Insights (https://insights.lfx.linuxfoundation.org/) -Plattform der Linux Foundation verwendet wird. LFX Insights ist die größte Plattform, die jemals auf dem GrimoireLab-Tool aufgebaut wurde, und unterstreicht die Open-Source-Erfolgsgeschichte von GrimoireLab.GrimoireLab, als Teil von LFX Insights:- Überträgt 15+ Jahre Erfahrung mit Open-Source-Community-Metriken- Betreut über 1.000 Unternehmen- Analysiert 69 Projekte der Linux Foundation Entwicklung von GrimoireLabBitergia entwickelte GrimoireLab ursprünglich, um Kunden mit einer metrischen Strategie besser bedienen zu können, da den vorhandenen Tools entscheidende Funktionen für die Analyse von Open-Source-Communities fehlten. 2017 spendete Bitergia das GrimoireLab an das neu gegründete Projekt der Linux Foundation: CHAOSS (https://chaoss.community/) - Community Health Analytics Open Source Software. Von da an steigerte GrimoireLab den Bekanntheitsgrad der Marke, die Akzeptanz und die Zahl der neuen Mitwirkenden."Das Ziel von GrimoireLab ist es, der Standard für Open-Source-Community-Metriken zu sein". - Bitergia CEO, Manrique Lopez.Andere mit GrimoireLab entwickelte PlattformenCROSSMINER (https://www.crossminer.org/)ist ein von der Europäischen Kommission finanziertes Forschungsprojekt zur Unterstützung der evidenzbasierten Auswahl von Open-Source-Projekten.Cauldron.io (https://cauldron.io/)ist ein Forschungsprojekt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der staatlichen spanischen Forschungsagentur finanziert wird, um eine SaaS-Plattform für Benutzer aufzubauen, die schnelle Kennzahlen über ihre Open-Source-Communities wünschen."Cauldron.io baut auf GrimoireLab auf und ist für jeden frei zugänglich, um Open-Source-Gemeinschaften zu analysieren", sagt Jesus M. Gonzalez-Barahona, Professor an der Universidad Rey Juan Carlos. "Wir haben die Benutzerfreundlichkeit von GrimoireLab durch Cauldron.io enorm verbessert".Warum GrimoireLab beliebt istGrimoireLab bietet ein ganzheitliches Bild einer Open-Source-Community, indem es Daten aus über 30 verschiedenen Datenquellen erfasst, wie z.B. GitHub, GitLab, Discourse, Mailinglisten, Slack, Twitter und StackOverflow. Eine Hauptfunktion von GrimoireLab ermöglicht die Verbindung von Beiträgen zu Organisationen und die Verwaltung der Informationen von Beitragenden, die unterschiedliche E-Mails und Benutzernamen verwenden. Diese Funktionen machen GrimoireLab zur Standardoption für Open-Source-Community-Metriken.Informationen zu BitergiaBitergia ist Marktführer im Bereich der Open-Source-Community-Metriken und der Softwareentwicklungsanalyse und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen und Organisationen beim Verständnis der für sie wichtigen Softwareentwicklungsprojekte durch die Entwicklung effektiver Metrikstrategien.Website: https://bitergia.com (https://bitergia.com/)Die Linux Foundation hat eingetragene Warenzeichen, die sie verwendet, einschließlich CHAOSS und GrimoireLab. Eine Liste der von der Linux Foundation gehaltenen Marken finden Sie auf der Seite Verwendung von Marken: www.linuxfoundation.org/trademark-usage (http://www.linuxfoundation.org/trademark-usage).Pressekontakt:Ana Jimenez SantamariaBitergiaanajs@bitergia.comOriginal-Content von: Bitergia, übermittelt durch news aktuell