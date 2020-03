Grimme-Preisträgerin Nadia Kailouli kommt zum rbb (FOTO)

Berlin (ots) - Das Moderationsteam des ARD-Mittagsmagazins bekommt Verstärkung:Künftig moderiert Nadia Kailouli (36) das ARD-Mittagsmagazin aus Berlin. AmMontag (9.3.) präsentiert sie das Nachrichtenmagazin erstmals gemeinsam mitSusann Reichenbach. Für ihren Dokumentarfilm von der "Sea-Watch 3" - eineGemeinschaftsproduktion von STRG_F, Panorama und NDR Dokfilm - erhält NadiaKailouli mit Jonas Schreijäg in diesem Jahr den Grimme-Preis.Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet das ARD-Mittagsmagazin aus derMitte Berlins. rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Nadia Kailouli isteine erstklassige Journalistin. Mit ihrer Unerschrockenheit im Interview undihrer klaren Sprache in der Moderation ist sie eine große Bereicherung für unserMittagsmagazin. Ich freue mich, dass wir Nadia Kailouli gewinnen konnten."Zur PersonNadia Kailouli wurde in Wermelskirchen in der Nähe von Köln geboren. Nachdem sie2005 von Köln nach Nürnberg gezogen war, hatte sie dort im Studio MittelfrankenSüd ihren ersten öffentlichen Auftritt. 2007 gewann sie eine Castingshow desJugendmagazins on3-südwild und wurde Jugendmoderatorin und Mitarbeiterin desBayerischen Rundfunks. Danach folgte 2011 der Wechsel zu Einsfestival. DasARD-Publikum kennt sie als Moderatorin bei tagesschau24. Darüber hinaus arbeitetsie als freie Reporterin für den NDR, unter anderem für das PolitikmagazinPanorama. Sie ist außerdem Autorin von STRG_F, einem auf YouTubeveröffentlichten Rechercheformat des Content-Netzwerks funk, das von ARD und ZDFgemeinsam betrieben wird.Das ARD-MittagsmagazinDas ARD-Mittagsmagazin sendet jede zweite Woche von 13.00 bis 14.00 Uhr imErsten und im Livestream auf mittagsmagazin.de. Das Motto lautet: "Uns bewegt,was euch bewegt". Im Netz ist das ARD-Mittagsmagazin bei Facebook, Twitter undYouTube zu finden.Pressekontakt:rbb Presse & Information:Eva MarockTelefon 030 / 97 99 3 - 12 110eva.marock@rbb-online.deZOOM Medienfabrik:Felix Neunzerling und Pia KastenTelefon 030 / 3150 6868office@zoommedienfabrik.deWeiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/51580/4537439)OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell