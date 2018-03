Hamburg (ots) - Die NDR Redaktionen "Panorama", "Panorama 3" und"Panorama - die Reporter" bekommen den Grimme-Preis 2018 für die"besondere journalistische Leistung" in der Kategorie Information undKultur. Gewürdigt wird damit die Berichterstattung zum G 20-Gipfel inHamburg. Einen weiteren Grimme-Preis erhält die NDR/SWR-Koproduktion"Alles gut - Ankommen in Deutschland", ebenfalls in der KategorieInformation und Kultur. Der Film von Pia Lenz dokumentiert dasbewegende Schicksal von zwei Kindern, die 2015 mit ihren Familien alsFlüchtlinge in die Bundesrepublik gekommen waren. Das Grimme-Institutgab die diesjährigen Preisträger am 14. März in Essen bekannt. DieAuszeichnungen werden am 13. April in Marl übergeben.NDR Intendant Lutz Marmor: "'Panorama' steht für klassischenJournalismus ohne Scheuklappen, ein Markenzeichen des NDR. Das istauch der Dokumentarfilm, besonders wenn er wie 'Alles gut - Ankommenin Deutschland' ein aktuelles gesellschaftliches Thema auf Augenhöheund mit viel Geduld beobachtet. Ich freue mich sehr über die beidenGrimme-Preise für Produktionen, die zum Kern unseres Auftragsgehören. Gratulation an alle Beteiligten!"Der Preis an die Redaktionen "Panorama", "Panorama 3" und"Panorama - die Reporter" wurde aufgrund von Filmen dieser Autorinnenund Autoren verliehen: Djamila Benkhelouf, Ben Bolz, Robert Bongen,Stefan Buchen, Johannes Edelhoff, Jan Philipp Hennig, Fabienne Hurst,Johannes Jolmes, Jasmin Klofta, Pia Lenz, Anna Orth, Andrej Reisin,Anne Ruprecht, Christian Salewski, Nino Seidel und Tina Soliman.Weitere Beteiligte waren als Kameraleute Anja Kropp, Torsten Lapp,Manuela Rose, Fabienne Hurst, Pia Lenz und Sven Wettengel sowie imSchnitt Andreas Eichler, Rouven Schröder, Kay Ehrich, Olaf Hollander,Dietrich Müller, Caroline Richter und Claudia Qualmann. In Marlwerden die Redaktionsleiter Volker Steinhoff ("Panorama"), SvenLohmann ("Panorama3") und Dietmar Schiffermüller ("Panorama - dieReporter") den Preis entgegennehmen. Ihre Redaktionen bilden den Kernder Abteilung Innenpolitik/Fernsehen des NDR, die Anja Reschkeleitet. Sie moderiert auch "Panorama". Ein Dossier zu denausgezeichneten Sendungen findet sich online unter folgendem Link:http://ots.de/1gJYbFFür ihren bewegenden Dokumentarfilm "Alles gut - Ankommen inDeutschland" begleitet die mehrfach mit Preisen ausgezeichneteAutorenfilmerin Pia Lenz ("Hudekamp - Ein Heimatfilm") dieFlüchtlingskinder Djaner und Ghofran ein Jahr lang bei ihrer Suchenach sich selbst und einem neuen Leben. Die Perspektive der Kindereröffnet einen neuen, unverstellten Blick auf die Aufgabe,Hunderttausende Geflüchteter zu integrieren. Die Redaktion hattenBarbara Denz (NDR) und Gudrun-Hanke El Ghomri (SWR).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell