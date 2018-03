München (ots) - Die Jury des 54. Grimme-Preises hat ihreEntscheidungen bekanntgegeben: 15 Produktionen wurden in diesem Jahrmit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Davon sind sieben ARD-Auftrags-bzw. Ko- oder Eigenproduktionen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "DerGrimme-Preis ist der Gradmesser für Qualität im deutschen Fernsehen.Knapp die Hälfte der ausgezeichneten Produktionen sind im Auftrag undunter Beteiligung der ARD entstanden. Das zeigt, dass wir, wenn es umQualität geht, weiterhin die Nummer eins sind. Zweifellos der großeGewinner ist die Event-Serie 'Babylon Berlin', die Das Erste imHerbst ausstrahlen wird. Es freut mich besonders, dass die Jury dieseaußergewöhnliche Produktion so deutlich gewürdigt hat. AllenPreisträgern und all jenen, die vor der Kamera oder hinter denKulissen zum Gelingen der erstklassigen, seit heute Grimme-geadeltenFilme beigetragen haben, gratuliere ich von Herzen!"Im Wettbewerb "Fiktion" gehen zwei von fünf Grimme-Preisen anARD-Ko-bzw. Auftragsproduktionen."In jedem Sinne bahnbrechend" und ein "Glücksfall für das deutscheFernsehen"- die 16-teilige Serie "Babylon Berlin" (ARD Degeto/Sky/XFilme Creative Pool/Beta Film) überzeugte die Jury auf ganzer Linie:Ausgezeichnet wurden Liv Lisa Fries, Volker Bruch und Peter Kurth fürihre darstellerische Leistung, Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achimvon Borries für Buch und Regie, Alexander Berner, Claus Wehlisch undAntje Zynga für die Montage, Uli Hanisch für das Szenenbild,Pierre-Yves Gayraud für das Kostüm, Johnny Klimek und Tom Tykwer fürdie Szenenmusik, Mario Kamien und Nikko Weidemann für die Filmmusik.Im Urteil der Jury heißt es u.a.: "Die Serie ist opulenterBudenzauber und feinnerviges Zeitgeschichtsstück in einem. Unter denvielen Schauwerten tut sich eine kluge Analyse über die politischenund sozialen Kraftströme der Weimarer Republik auf, einerGesellschaft im Zwischenzustand."Weiterhin erhält "Zuckersand" (BR/ARD Degeto/MDR, Produktion:Claussen+Putz Filmproduktion) - eine filmische Aufarbeitung derDDR-Vergangenheit, an der die Jury besonders "den neuen Zugang zumLeben in der DDR" hervorhebt - einen Grimme-Preis. ÜberAuszeichnungen können sich Bert Koß (Buch), Dirk Kummer (Buch/Regie)sowie Tilman Döbler und Valentin Wessely stellvertretend für dasgesamte Darsteller-Ensemble freuen.Im Wettbewerb "Information und Kultur" sind drei der fünfausgezeichneten Filme ARD-Auftragsproduktionen. Ein Grimme-Preisegeht an Pia Lenz (Buch/Regie/Kamera) für die Dokumentation "Alles gut- Ankommen in Deutschland" (NDR/SWR, Produktion: Pier 53Filmproduktion). Der Jury hat besonders gefallen, dass es Pia Lenzgelingt, ihren Protagonisten sensibel und differenziert ganz nah zukommen", dabei "konsequent die Perspektive Geflüchteter einzunehmen"und "die Probleme des Ankommens in den Mittelpunkt zu stellen".Einen Grimme-Preis für "Sewol - Die gelbe Zeit" (BR, Produktion:Nominal Film, Dreamland Pictures, Hochschule für Film und FernsehenMünchen) - eine Dokumentation über den Untergang einer südkoreanischeFähre mit 476 Passagieren an Bord im Jahr 2014 - erhalten Minsu Park(Regie/Konzept), Britta Schwem und Gregor Koppenburg (Buch) sowieChristoph Hutterer (Schnitt). Die Jury lobt den "eindringlichen Film,der trotz aller Intensität nie ins Voyeurhafte kippt".Für ihre "Besondere journalistische Leistung" bei derBerichterstattung zu den Ereignissen des G20-Gipfels wurden VolkerSteinhoff (Redaktionsleitung "Panorma"), Sven Lohmann(Redaktionsleitung Panorama 3) und Dietmar Schiffermüller(Redaktionsleitung "Panorama - die Reporter") vom NDR stellvertretendfür die Redaktionen mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Die Juryurteilt, dass "allen über Monate hinweg eine investigativeBerichterstattung gelungen ist, die vorbildhaft für einen nicht nurinformativen, sondern auch ausgewogen urteilsbildenden Journalismus"ist und "eben keine vorgefertigten Meinungen über den Bildschirmverbreitet".Im Wettbewerb "Unterhaltung" geht einer von drei der in diesemJahr vergebenen Grimme-Preise an Maren Kroymann (Darstellung /Autorin) und Sebastian Colley (Headautor) für "Kroymann" (RB,Produktion: Bildundtonfabrik). 