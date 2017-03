Bremen (ots) - Die crossmediale Mystery-Serie "Wishlist" von RadioBremen, MDR SPUTNIK und funk erhält den 53. Grimme-Preis 2017 imWettbewerb Kinder & Jugend. Das teilte das Grimme-Institut heute(8.3.) auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit.Bei "Wishlist" dreht sich alles um die Frage: Wie weit würdest dugehen, damit deine größten Wünsche in Erfüllung gehen? Im Zentrum derHandlung steht die App "Wish". Sie kann alle Wünsche erfüllen. Dochim Gegenzug fordert sie immer, eine Aufgabe zu erfüllen. Die17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App und sindbegeistert von ihren Möglichkeiten. Doch bald müssen sie feststellen,dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sie nie erwartethätten ..."Wish, wir wünschen uns eine Mystery-Serie für Jugendliche, diesowohl das Genre als auch die Zielgruppe ernst nimmt. Sie darf nichtin Berlin spielen, sollte nicht so teuer sein, muss aber tollaussehen. Deine Aufgabe wird berechnet. Deine Aufgabe ist nunberechnet: ARD und ZDF sollen ein Angebot für das junge Publikum insLeben rufen und jungen Kreativen vertrauen, neue Formate zurealisieren. Mit Bezug auf Wishlist kann man nur sagen: Aufgabeerfüllt, Wunsch erfüllt und hoffen, dass damit nun keine unangenehmenNebenwirkungen für die Verantwortlichen verbunden sind ...", schreibtdie Grimme-Preis-Jury mit Anspielung auf die Funktion dernamensgebenden App "Wish" und kommt zu dem Urteil: "... einestimmungsvolle, atmosphärisch dichte Serie mit herausragendemSounddesign. ... Wishlist ist leidenschaftlich, spannend,hervorragend produziert und originell - davon wünscht sich die Jurydefinitiv mehr.""Unser größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen", freuen sich dieProduzenten Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina AnnZalamea. "Welche Aufgabe wir dafür erledigen mussten, verraten wiraber nicht.""Wishlist" punktet bei Fans und Jurys gleichermaßen. Auf YouTubehat der Kanal (https://www.youtube.com/wishlistserie) fast 120.000Abonnenten. Die Serie erhielt den Förderpreis des DeutschenFernsehpreises 2017 und den Preis für crossmedialeProgramminnovationen 2017 und ist neben acht weiteren funk Formatenbeim Webvideopreis nominiert.Für Helge Haas, Leiter des Programmbereichs Junge Angebote beiRadio Bremen, ist "Wishlist" ein Meilenstein bei der Entwicklungjunger Formate: "Wir hatten durch funk endlich die Möglichkeit, Ideenjenseits des linearen Fernsehens zu entwickeln und haben mit Marc,Marcel und Chrissie genau die Talente gefunden, für die Radio Brementraditionell eine Nase hat. Dass das jetzt mit einem Grimme-Preisbelohnt wird, ist eine tolle Bestätigung.""Wir freuen uns sehr, Teil dieses wunderbaren Projektes - derersten Mystery-Webserie in Deutschland - zu sein", so Jörg Wiesner,Hauptredaktionsleiter Junge Angebote beim Mitteldeutschen Rundfunk(MDR): "Diese Auszeichnung zeigt zum einen, welches hervorragendeNiveau die Produktionen für das Content-Netzwerk funk von ARD und ZDFhaben; zum anderen bestätigt uns der Preis darin, dass wir mitunseren fiktionalen Formaten für funk auf dem richtigen Weg sind.""Talentförderung ist ein zentraler Punkt bei funk. "Wishlist" istdas beste Beispiel dafür, dass es sich auszahlt, auf junge Talente zusetzen und ihnen den Raum zu geben, Neues auszuprobieren. Und esfreut mich umso mehr, dass sowohl Nutzer als auch die Grimme-Jury dieQualität dieser Webserie zu schätzen wissen", sofunk-Programmgeschäftsführer Florian Hager.Die Idee zu der Serie "Wishlist", die in Wuppertal spielt, stammtvon Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea("Hello Chrissy"). Die erste Staffel wurde auf YouTube (10 Folgen a15 Minu-ten), in den jungen Hörfunkwellen der ARD (10 Folgen a 2:30Minuten) und via funk-App erfolgreich veröffentlicht: Auf YouTubehttps://www.youtube.com/wishlistserie kann man die komplette Serie amStück sehen, auf Wunsch auch in 4K-Auflösung. Die zweite Staffel istin Planung.Die Rollen sind besetzt mit aufstrebenden Jungschauspielern undbekannten YouTubern. Die Hauptrolle Mira spielt Vita Tepel, dabei istauch Nele Schepe - bekannt aus der Serie "Club der roten Bänder". MitGastrollen an Bord sind bekannte YouTuber wie Dagi Bee, HelloChrissy, MrTrashpack, Davis Schulz und Soraya Ali.Buch: Marc Schießer, Marcel Becker-Neu, Christina Ann ZalameaRegie: Marc Schießer Kamera: Tui Lohf, Daniel ErnstSchnitt: Marc SchießerTon: Fatih AydinRedaktion: Helge Haas, Marcel Heberlein, Lina Kokaly (Radio Bremen),Yvonne Abele (MDR)Produktion: Outside the ClubDarsteller: Vita Tepel, Michael Glantschnig, Yung Ngo, Nele Schepe,Marcel Becker-Neu, Charles Rettinghaus, u.a.Gastrollen: Dagi Bee, MrTrashpack, Soraya Ali, Davis Schulz, FabianNolte von "Was mit Fabian" u.a.weitere Informationen zu "Wishlist" unterhttp://presse.funk.net/format/wishlist/Der Grimme-Preis zählt zu den ältesten und renommiertestendeutschen Fernsehpreisen und wird in diesem Jahr am 31. März 2017 inMarl verliehen.Weitere Informationen zum 53. Grimme-Preis 2017 unterhttp://www.grimme-preis.de/Fotos sind unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246-41050presse.pr@radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell