Grimme-Preis Nominierungen für ZDF-Produktionen (FOTO)

Mainz (ots) -Jan Böhmermann gleich zweimal mit "NEO MAGAZIN ROYALE", derDreiteiler "Ku'damm 56", die Miniserie "Morgen hör ich auf", HorstLichters Flohmarkt-Schätzchen "Bares für Rares", die Reihe "SketchHistory" - das sind nur einige der ZDF-Produktionen, die für den 53.Adolf-Grimme-Preis 2017 nominiert sind.Bei den fiktionalen Formaten sind fünf Produktionen im Rennen umeinen Grimme-Preis: das Burnout-Drama "Brief an mein Leben"(ZDF/ARTE) frei nach Motiven des gleichnamigen Buchs von MiriamMeckel, Feo Aladags ZDF-"Fernsehfilm der Woche", "Der Andere - EineFamiliengeschichte", "Operation Naked" von Netzjournalist undFernsehmacher Mario Sixtus, das dreiteilige Familiendrama "Ku'damm56" sowie die Serie "Morgen hör ich auf" mit Bastian Pastewka alsGeldfälscher. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Grimme-Kommissionauch den Drehbuch-Autoren von "Alki Alki" Axel Ranisch, HeikoPinkowski und Peter Trabner.In der Kategorie Kinder & Jugend können sich die Macher derZDF-Formate "Der Mond und ich" und "Stark! - Ibrahim und Jeremia.Brüder auf Zeit" über zwei syrische Flüchtlingskinder Hoffnungen aufeinen Preis machen. Nominiert wurden die Sendung "pur+: Verpackt undzugemüllt" für das Experiment, eine Woche lang keinen Müll zuproduzieren, sowie "pur+"-Gastgeber Eric Mayer für "seine kompetenteund souveräne Moderation des Wissensmagazins". "Ab 18!", drei3sat-Dokumentarfilme über junge Erwachsene, sowie das funk-Format beiFacebook "Jäger & Sammler" mit Nemi El-Hassan und Friedemann Karigwurden ebenfalls nominiert.In der Kategorie Unterhaltung sind vier ZDF-Programme nominiert:Horst Lichters Nachmittags-Quotenhit "Bares für Rares", "Dersatirische Jahresrückblick 2016" von den Satirikern Werner Doyé undAndreas Wiemers, die Parodien der "Sketch History" und FriedrichLichtensteins Roadmovie "Tankstellen des Glücks" (ARTE/ZDF). Außerdemkann sich Jan Böhmermann freuen: Der Beitrag "Einspielerschleife" fürdas "NEO MAGAZIN ROYALE" am 7. April 2016 wurde in der KategorieInnovation, der Kandidaten-Schwindel "#verafake" in der KategorieSpezial nominiert.Sechs Nominierungen gibt es in der Kategorie Info & Kultur für dasZDF und seine Partnerprogramme: "Besessen" und "California City"(ZDF/ARTE), die 3sat-Porträts "Zwei Stimmen aus Korea" über zweiSängerinnen aus Nord- beziehungsweise Südkorea, dieZDFinfo-Doku-Reihe "Killerspiele! Der Streit beginnt/Der Streiteskaliert", Sascha Bisleys Erkundungen ""Szene Deutschland: UnterJunkies/ Unter Hooligans" (ZDFinfo) und Siegfried Ressels 3sat-Doku"Buchenwald. Nächste Generation" wider das Vergessen. Außerdem kannsich die ZDF-Redaktion "aspekte" samt den Moderatoren Can Dündar undKatty Salié Hoffnung auf einen Spezialpreis machen - für diekurzfristige Konzeption und Präsentation der am 11. November 2016ausgestrahlten Sondersendung zur bedrohten Meinungs- undPressefreiheit vor allem in der Türkei. Nominiert wurden AudKrubert-Hall und Lan-Na Grosse für ihre besondere "journalistischeLeistung in der ZDF-Morgenmagazin-Reihe "Flüchtlinge in Templin".Die Preisverleihung des Grimme-Instituts findet am 31. März 2017in Marl statt. Die Auszeichnung zählt zu den renommiertesten fürFernsehsendungen in Deutschland und wurde 1964 erstmals vergeben.