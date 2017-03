Grimme-Preis: NDR zweimal dabei

Hamburg (ots) - Je ein Grimme-Preis für eine NDR Produktion undeine NDR Ko-Produktion: Für die Dokumentation "45 Min: Protokolleiner Abschiebung" erhält Autor und Regisseur Hauke Wendler dierenommierte Auszeichnung in der Kategorie Information und Kultur. Fürden gemeinsam mit dem rbb als Federführer realisierten Zweiteiler"Schatten des Krieges: Das sowjetische Erbe/Das vergesseneVerbrechen" werden die Autoren Artem Demenok und Andreas ChristophSchmidt in derselben Kategorie geehrt. Die Grimme-Preise werden am31. März im Theater Marl verliehen.NDR Intendant Lutz Marmor: "Was Dokumentationen überhaupterreichen können, gelingt dem Film von Hauke Wendler in vorbildlicherWeise. Sein 'Protokoll einer Abschiebung' zeigt eine für alleBeteiligten äußerst schwierige Situation so, wie sie wirklich ist.Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ein eigenes Urteilbilden. Gratulation an Hauke Wendler und alle, die zu dieserherausragenden Produktion beigetragen haben. Ebenso herzlichgratuliere ich den Autoren und dem Team von 'Schatten des Krieges' zuihrem Erfolg.""45 Min: Protokoll einer Abschiebung", gesendet am 1. August 2016im NDR Fernsehen, zeichnet als erste Fernsehdokumentation dasumfassende Bild einer Sammelabschiebung: von der Planung deraufwendigen Maßnahmen über den nächtlichen Einsatz derZuführkommandos in den Unterkünften der Asylbewerber bis zu ihrerAnkunft im Heimatland. Die Jury lobte den Film von Hauke Wendler undseinem Team als "gelungene Mischung der betrachteten vielfältigenAspekte des Themas. Der Film gibt relevante Informationen, geht mutigmit der vorgefundenen Situation um und bezieht Haltung. Er befördertdas Nachdenken und die Entwicklung einer eigenen Position. Das istAufklärung und Bildung im besten Sinne." Die Redaktion hatte BarbaraDenz, Produzent war Pier 53 Filmproduktion.Der rbb/NDR Zweiteiler "Schatten des Krieges" erzählt im erstenTeil, wie die Erinnerung an den "Großen Vaterländischen Krieg" inRussland mehr zur nationalen Identitätsstiftung beiträgt alsirgendein anderes historisches Ereignis sonst. Der zweite Teilbeschäftigt sich mit einem Massenmord im "Erinnerungsschatten"(Bundespräsident Joachim Gauck) der deutschen Gedenkkultur: derVernichtung von drei Millionen Soldaten der Roten Armee inKriegsgefangenenlagern der Deutschen Wehrmacht. Aus der Begründungder Jury: "27 Millionen Bürger der Sowjetunion verloren im ZweitenWeltkrieg ihr Leben - eine unvorstellbare Zahl. Doch die russischeSicht auf diesen Krieg ist in Deutschland weitgehend unbekannt. ArtemDemenok und Andreas Christoph Schmidt schenken dieser Perspektive dieAufmerksamkeit, die sie verdient. Die beiden Autoren verdeutlichen,dass die Art, wie wir uns erinnern, entscheidend unser Verständnisder Gegenwart prägt und wir deshalb Geschichte eben nicht als etwasAbgeschlossenes verstehen dürfen. So gelingt ihnen mit 'Schatten desKrieges' Geschichtsfernsehen, wie es sein sollte: gründlichrecherchiert, gut aufgearbeitet, aufrüttelnd." Die Redaktion für dieDokumentation lag bei Rolf Bergmann (RBB) und Alexander von Sallwitz(NDR), Produktion: Schmidt & Paetzel Fernsehfilme. Erstsendung war imMai und Juni 2016 im Ersten.Die Sendung "45 Min: Protokoll einer Abschiebung" und weitereInformationen zu der Dokumentation, u. a. ein Interview mit HaukeWendler, finden Sie im Netz unter http://ots.de/agdvBPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell