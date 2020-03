Grimme-Preis 2020: ARD erhält acht der insgesamt 17 Auszeichnungen

München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Relevante gesellschaftliche Themen und Stoffe prägen die diesjährigenGrimme-Preise. Es freut mich deshalb besonders, dass viele ARD-Koproduktionenunter den Gewinnern sind. Gerade für uns im Ersten sind Relevanz,Verlässlichkeit und Informationskompetenz entscheidende Maßstäbe derProgrammqualität. Die Preise in den Bereichen Fiktion, Information undUnterhaltung bestätigen und motivieren uns deshalb in unserer Arbeit. Ichgratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern!"Die Auszeichnungen im Einzelnen:In der Kategorie Fiktion wurden zwei ARD-Koproduktionenausgezeichnet:"Hanne" (PROVOBIS für NDR/ARTE) an Beate Langmaack (Buch), DominikGraf (Regie), Iris Berben (Hauptrolle)"Eden" (Atlantique Productions/Port au Prince/Lupa Film fürSWR/ARTE/ARTE France/ ARD Degeto) - Grimme-Preis Spezial für dasKonzept einer europäischen Erzählung - an Constantin Lieb (Buch),Dominik Moll (Buch/Regie), Felix von Boehm und Jan Krüger(Produktion)In der Kategorie Info & Kultur gingen Grimme-Preise an vierARD-Koproduktionen"Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz"(JABfilm für rbb) an Jean Boué (Buch/Regie)"SeaWatch3" (STRG_F/Panorama/NDR Dokfilm für NDR) an Nadia Kailouli(Buch/Regie/Kamera), Jonas Schreijäg (Buch/Regie/Kamera)"Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" (Hanfgarn & Ufer für WDR/NDR/SWR)an Alice Agneskirchner (Buch/Regie)Georg Restle (stellv. für die Redaktion von "Monitor"/WDR) -Grimme-Preis Besondere Journalistische Leistung - für diekontinuierliche und haltungsstarke Berichterstattung überRechtsextremismus und RechtsterrorismusIn der Kategorie Unterhaltung erhielt "Chez Krömer" (probono TV für rbb) einenGrimme-Preis. Ausgezeichnet wurden Kurt Krömer (Moderation), Michael Maier(Regie) und Friedrich Küppersbusch (Produktion).Den Preis der Marler Gruppe/Publikumspreis erhielt "Der König von Köln"(Zeitsprung Pictures/Dreamtool Entertainment für WDR). Ausgezeichnet wurden RalfHusmann (Buch), Richard Huber (Regie) sowie Judith Engel, Serkan Kaya undJoachim Król (Darstellung)Außerdem erhielt Heinrich Breloer die Besondere Ehrung des DeutschenVolkshochschul-Verbandes für seine Lebensleistung als Erfinder des GenresDoku-Drama, das er als Autor und Regisseur in vielen herausragenden Produktionender ARD - zuletzt im vergangenen Jahr mit "BRECHT" (Bavaria Fiction fürWDR/BR/SWR/NDR/ARTE) - entwickelt hat.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4536190OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell