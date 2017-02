Essen/Marl/Baden-Baden (ots) -Die Jury des Grimme-Preises hat drei Produktionen nachnominiert,darunter zwei des SWR. In der Kategorie Fiktion ist "Das weißeKaninchen" nominiert, ein Film über die Gefahren, denen Kinder undJugendliche durch sogenanntes Cyber-Grooming im Netz ausgesetzt sind.In der Kategorie Information & Kultur ist Ashwin Raman im Rennen, u.a. mit seiner Dokumentation "Im Nebel des Krieges - An denFrontlinien zum Islamischen Staat' für die besondere journalistischeLeistung. Zuvor waren bereits vier andere SWR (Ko-) Produktionen fürden diesjährigen Grimme-Preis nominiert worden. Die Preisträger des53. Grimme-Preises werden am 8. März 2017 in Essen bekanntgegeben.Die Preisverleihung findet am 31. März in Marl statt."Das weiße Kaninchen" Der Thriller dreht sich um Cyber-Groomingund das gefährliche Spiel mit falschen Identitäten im Netz. RegisseurFlorian Schwarz lässt in "Das weiße Kaninchen" die Wirklichkeit derChats plastisch und erfahrbar werden, den Reiz der anonymenKommunikation wie die latente Gefahr, die darin enthalten ist. DerFilm ist eine Produktion der FFP New Media im Auftrag des SWR. AlsProduzenten zeichnen Michael Smeaton und Simone Höllerverantwortlich, die Redaktion liegt bei Claudia Gerlach-Benz. DasDrehbuch zu dem Film schrieben Holger-Karsten Schmidt und MichaelProehl, Regie führte Florian Schwarz, die Hauptrollen spielten LenaUrzendowsky, Devid Striesow und Louis Hofmann. Erstausstrahlung waram 28. September 2016 im Ersten."Im Nebel des Krieges" Nach Ausrufung des "Islamischen Staates" imJahr Sommer 2014 haben die IS-Terrormilizen mit erbarmungsloserGrausamkeit hunderttausende Menschen im Nahen Osten heimatlosgemacht. Ashwin Ramans Film "Im Nebel des Krieges - An denFrontlinien zum Islamischen Staat" zeigt die verschiedenen Fronten,an denen dieser Kampf geführt wird. Vor allem aber ist Raman sechsWochen im Kriegsgebiet selbst unterwegs, im Grenzgebiet zwischenSyrien, Irak und Kurdistan. Dabei entstanden Bilder, von gefangenenIS-Kämpfern bis hin zu hautnahen Aufnahmen von Kriegshandlungen andiversen Fronten. Und von Begegnungen mit den Menschen der Region,die Opfer von Krieg und Gewalt wurden. Die Redaktion haben ThomasMichel und Susanne Sterzenbach. Der Film wurde am 1. Februar 2016 inder "Story im Ersten" erstmals ausgestrahlt.Fotos unter www.ARD-Foto.deInformationen auch unter www.SWR.de/kommunikationPressekontakt:Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell