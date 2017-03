Grimme-Preis 2017 - SWR meistgekürte Rundfunkanstalt (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Heute sind die Träger des diesjährigen Grimme-Preises bekanntgegeben worden. Er gilt als renommiertester deutscher Fernsehpreis.Sechsmal wurden Produktionen des SWR benannt - damit ist der SWR indiesem Jahr die meistgekürte Rundfunkanstalt. Dabei gingen zwei dervier Preise in der Kategorie Fiktion an vom Südwestrundfunk (SWR)verantwortete Filme: "Das weiße Kaninchen" (SWR) und "Die Täter -Heute ist nicht alle Tage" (SWR/ARD Degeto/MDR), den ersten Teil desDreiteilers "Mitten in Deutschland: NSU". Für das Gesamtkonzept desMehrteilers von SWR, WDR, BR, MDR und ARD Degeto wird ProduzentinGabriela Sperl mit einem Spezialpreis gekürt. Auch in der derKategorie "Information und Kultur" sind SWR-Produktionen starkvertreten: Es gibt Grimme-Preise für die Dokumentation "Ebola - DasVirus überleben" (SWR/ARTE) und den "Jungen Dokumentarfilm:Hundesoldaten" (SWR). Außerdem wurde Ashwin Raman in dieser Kategorieder Preis für "Besondere Journalistische Leistung" zuerkannt.Ausgezeichnet wird er für die Produktionen "Die Story im Ersten: ImNebel des Krieges - An den Frontlinien zum 'Islamischen Staat'" (SWR)sowie für den ZDF-Film: "An vorderster Front".Innovative SWR Koproduktionen gewinnen in der Kategorie FiktionMichael Proehl, Holger Karsten Schmidt (beide Buch), Florian Schwarz(Regie), Philipp Sichler (Kamera) sowie die Darsteller Devid Striesow(Darstellung) und Lena Urzendowsky (Darstellung) gewinnen mit "Dasweiße Kaninchen" (Redaktion: Claudia Gerlach-Benz). Der von FFP NewMedia GmbH produzierte Film handelt von den Gefahren, denen Kinderund Jugendliche durch sogenanntes Cyber-Grooming im Netz ausgesetztsind. Die Jury hebt "die Virtuosität der Perfidie" hervor, mit derdie "Zuschauer am Gängelband des Zweifels durch die zahlreichenWendungen der Handlung" geführt werden. Für "Die Täter - Heute istnicht alle Tage", den vom SWR federrührend verantworteten ersten Teildes Dreiteilers "Mitten in Deutschland: NSU" (Redaktion: UlrichHerrmann und Martina Zöllner) werden Thomas Wendrich (Buch),Christian Schwochow (Regie), Frank Lamm (Kamera) sowie die DarstellerAnna Maria Mühe, Albrecht Schuch und Sebastian Urzendowsky geehrt.Der Film beleuchtet den rechtsextremen Terror des sogenannten NSU ausden Perspektiven der Täter. "Ein Gewaltakt von Film, derbedingungslos die Wirkungszusammenhänge des deutschenRechtsradikalismus' aufzeigt wie keine Fernsehproduktion zuvor", lobtdie Jury. Für das Konzept des Dreiteilers "Mitten in Deutschland:NSU" erhält Gabriela Sperl den Grimme Preis Spezial. Produziert wurdeder Mehrteiler von Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & BergTelevision.SWR Dokumentationen gewinnen in der Kategorie Information undKultur Für "Ebola - Das Virus überleben" (Redaktion: Bernd Seidl) warFilmemacher Carl Gierstorfer mit seinem Team während desEbola-Ausbruchs im ländlichen Liberia unterwegs, um die Folgen derEpidemie zu dokumentieren. Der Film entstand in Zusammenarbeit mitARTE, produziert wurde er von DOCDAYS Productions (Antje Boehmert).Die "Bilder der Trauer und des Schmerzes sind nie voyeuristisch,sondern eingebettet in eine stringente, würdige Beschreibung einesgesellschaftlichen Alptraums", heißt es in der Laudatio der Jury. In"Junger Dokumentarfilm: Hundesoldaten" (Redaktion: Gudrun Hanke-ElGhomri) begleitet Lena Leonhardt eine Gruppe von Diensthunden von derGeburt bis zum Ende ihrer Ausbildung. Der Film ist eineGemeinschaftsproduktion von OnScreen Media, der FilmakademieBaden-Württemberg und dem SWR in Zusammenarbeit mit der MFGFilmförderung Baden-Württemberg. Die Jury begründet die Preisauswahl:"'Hundesoldaten' ist intelligentes, auch heiteres dokumentarischesFernsehen, das Erlebnisräume öffnet, Deutungen anbietet, denZuschauer aber in keiner Sekunde bevormundet". Für "Die Story imErsten: Im Nebel des Krieges - An den Frontlinien zum 'IslamischenStaat'" (Redaktion: Thomas Michel, Susanne Sterzenbach, Produktion:SWR) reiste Ashwin Raman im Sommer 2015 sechs Wochen lang auf eigeneFaust durch das Grenzgebiet zwischen Syrien, Irak und Kurdistan. DieGrimme-Jury würdigt Raman als einen "Reporter ganz besonderer Art",der "in einer Situation, wo sich kaum noch Reporter in den umkämpftenRegionen aufhalten" zeigen will, "wie sich der Krieg anfühlt, wieMenschen darin leben und was wir darüber wissen sollten."SWR Intendant lobt ästhetischen Ehrgeiz und erstklassigeRechercheleistungen SWR Intendant Peter Boudgoust gratuliert denFilmemachern zu dieser hervorragenden Leistung und betont: "UnsereGesellschaft lebt vom gemeinsamen Diskurs - der SWR setzt hier mitseinen Spielfilmen und Dokumentationen wichtige Impulse. Wir freuenuns deshalb besonders, dass das Grimme-Institut unsere Produktionenund Filmemacher mit Preisen ehrt. Die gekürten SWR Filme in derKategorie "Fiktion" verbinden ein starkes inhaltliches Anliegen mitgenauso großem ästhetischen Ehrgeiz. Wichtige Themen vielschichtigund spannend erzählt - damit setzt der SWR Maßstäbe für den modernendeutschen Fernsehfilm. Im Bereich der Dokumentation brillieren dieausgezeichneten Produktionen durch erstklassige Recherchearbeit undbeweisen, dass zu anspruchsvollem Journalismus stets auch einegewisse Portion Furchtlosigkeit und ein wacher Blick gehören."