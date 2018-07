Grillkohle stammt zum Großteil aus Regionen mit illegalem Holzeinschlag / Analyse von NDR und WWF

Hamburg (ots) -In Deutschland verkaufte Grillkohle enthält bedenklich hohe Anteilean Tropenholz und Holz aus geschützten osteuropäischen Urwäldern. Dasergibt eine gemeinsame Marktanalyse des NDR und des "World Wide Fundfor Nature" (WWF) für die Dokumentation "Die Story im Ersten - Dasschmutzige Geschäft mit der Grillkohle" (Montag, 2. Juli 2018 um23.45 Uhr im Ersten).Untersucht wurden 36 Grillkohlen aus Baumärkten, von Tankstellen,Supermärkten und Discountern. Danach enthalten 42 Prozent dergetesteten Produkte Tropenholz-Anteile. 61 Prozent sindhochrisikobehaftet, weil sie aus Regionen mit umfangreichem illegalenHolzeinschlag stammen. Die Prüfergebnisse des renommiertenThünen-Instituts für Holzforschung bestätigen den Befund einervergleichbaren Untersuchung aus dem Vorjahr. Entgegen allerBeteuerungen der Holzkohle-Branche, sich für Artenschutz undnachhaltige Waldwirtschaft einzusetzen, hat sich also nichtsgeändert.Grillkohle aus TropenholzErstmals fanden die Forscher des Thünen-Instituts auch Tropenholz inProdukten mit den Öko-Siegeln FSC oder PEFC: "Grill-Meister-Briketts"werden bei Lidl verkauft, "Best of BBQ-Holzkohle" bei Netto. Auchgetestete Produkte von ALDI, Penny, REWE und anderen Märktenenthalten Tropenholz - sie tragen allerdings kein Öko-Siegel.Die Holzkohle von Lidl und Netto stammt vom polnischen HändlerDancoal, einem der Großen in der Branche. Lidl erklärt auf Anfrage,man werde der Sache nachgehen. Grundsätzlich vertraue man auf dieZertifizierung durch den FSC, außerdem seien die Lieferantenvertraglich verpflichtet, nur Kohle aus nachhaltiger Forstwirtschaftzu verwenden. Netto reicht NDR und WWF die Auskunft von Dancoalweiter, es handele sich um "Resthölzer" aus der Produktion in denTropen. Dem Zertifizierer PEFC schreibt Dancoal hingegen, die Hölzerstammten aus Spanien und Polen.Ein weiteres Problem: Viele der untersuchten Produkte enthalten keineoder falsche Angaben zu Holzart und Herkunft. So wirbt die beiBauhaus vertriebene "Flash Barbecue Season"-Holzkohle mit demAufdruck "Kein Tropenholz". Tatsächlich besteht die Ware jedoch lautThünen-Institut - wie schon im Vorjahr - zu mehr als der Hälfte austropischen Holzarten.85 Prozent der in Deutschland verkauften Holzkohle sind importiert.Einzige einheimische Hersteller sind das Startup Nero in Saarbrückenund proFagus in Bodenfelde. In den Produkten, die unter demMarkennamen "proFagus" vertrieben werden, fanden die Forscher keineAuffälligkeiten. Zur proFagus-Gruppe gehört allerdings auch dieGrill-Country Vertriebsgesellschaft mbH. Ihre bei Penny unter demNamen "Grill Country" vertriebenen Holzkohlen und Briketts enthaltenTropenholz. Laut Penny handelt es sich um nicht-zertifizierteAltware, die abverkauft werde. Mittlerweile verwende man nur nochFSC-zertifizierte Produkte.Regelungslücke erlaubt ImportIn Deutschland werden pro Jahr durchschnittlich 250.000 TonnenHolzkohle verbraucht, in diesem Jahr wegen des guten Wetters sichernoch viel mehr. Als Kohle-Griller sind wir Europameister! Und tragendamit, meist ohne es zu wissen, zur Zerstörung von Tropen- undUrwäldern bei. Denn während der "reine" Import von Tropenholz oderillegal geschlagenem Stammholz aus osteuropäischen Urwäldern verbotenist, gilt das nicht, wenn diese Hölzer vorher zu Kohle verarbeitetwurden. Hier klafft eine Regelungslücke in der seit 2013 geltendenEU-Holzhandelsverordnung EUTR.Eine wichtige Drehscheibe für den Handel mit Holzkohle ist Polen.Hier wird Holzkohle aus vielen Ländern handelsfertig portioniert undverpackt. Darunter Kohle aus Nigeria, Paraguay und der Ukraine. DieseLänder sind bekannt dafür, dass sie es mit dem Schutz des Waldesnicht so genau nehmen. Vielmehr begünstigen Korruption, organisierteKriminalität und die Armut der Menschen den systematischen Raubbau ander Natur.Zudem sind Nigeria und andere Länder Westafrikas schon länger imVisier von Interpol und anderen internationalen Organisationen. Derbegründete Verdacht: Zusammenarbeit mit organisierter Kriminalität,aber auch Finanzierung von Terror durch die Holzmafia, zum Beispielder Terrormiliz Al Shabaab.Keine Garantie durch Siegel und ZertifikateEin zentrales Problem neben der Regelungslücke in der EUTR-Verordnungstellen fragwürdige Zertifikate dar, die den Verbrauchern trügerischeSicherheit vortäuschen. Insbesondere beim größten Siegel FSC, essteht für "Forest Stewardship Council®" und ist ein internationalesZertifizierungssystem für Waldwirtschaft, gibt es im Zusammenhang mitHolzkohle Unregelmäßigkeiten. Gründungsmitglied Greenpeace hat denFSC kürzlich unter Protest verlassen.Importeure, Handel und Zertifizierer sind sensibilisiert und bemühensich nach eigenem Bekunden um "saubere" Holzkohle. Die NDRDokumentation zeigt jedoch, dass es bis dahin noch ein weiter Wegist. Denn die Kontrollen sind schwach und die Strafen in denProblemländern gering.Hinzu kommt: Die Zertifizierung beispielsweise durch den FSC istfreiwillig, Hersteller und Händler müssen für die Zertifikate zahlen.Ein FSC-Mitarbeiter in der Ukraine räumt ein: Eigentlich müssten wirstrenger und häufiger kontrollieren. Das aber würde teurer, und wirwürden möglicherweise Kunden verlieren.Der WWF und andere Umweltschutzorganisationen unterstützen zwarweiterhin den FSC. Eine bessere Alternative zu diesem Siegel gebe esnicht, heißt es. Gleichzeitig kämpft insbesondere der WWF für eineNovelle der Europäischen Holzhandelsverordnung EUTR. DieHolzkohlebranche in Deutschland will von Gesetzesverschärfungen undbesseren Kontrollen allerdings offenbar nichts wissen. Eineentsprechende Anfrage beim Verband BIAG blieb unbeantwortet.Die Story im Ersten: Das schmutzige Geschäft mit der GrillkohleDie "Story im Ersten" bildet "Das schmutzige Geschäft mit derGrillkohle" umfassend und facettenreich ab. Die NDR Autoren JohannesBünger und Vivien Pieper begleiten Johannes Zahnen vom WWF,Deutschlands führenden Experten für Holzhandelsströme, bei seinenRecherchen in Polen und der Ukraine. Zahnen wird unterstützt vonlokalen WWF-Mitarbeitern und Umweltaktivisten."Die Story im Ersten - Das schmutzige Geschäft mit der Grillkohle",ist zu sehen am Montag, 2. Juli, ab 23.45 Uhr im Ersten.Weitere Infos: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/das-schmutzige-geschaeft-mit-der-grillkohle-100.html1. 