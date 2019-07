Grillen ohne Benzin oder Spiritus / Bannkreis um den Grill legen

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) - Grillpartys machen Spaß, einige von ihnen endenallerdings mit schweren Unfällen und Verletzungen. Grund dafür sindmeist Benzin, Spiritus oder Terpentin, die als ungeeignete flüssigeAnzünd- oder Nachzündhilfen eingesetzt werden.Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) empfiehlt, Zündwürfel und andereGrillanzünder zu benutzen, die auf der Packung einen Hinweis auf dieNorm EN 1860-3 geben. Zusätzlich sind die Sicherheitshinweise desHerstellers lesenswert.An der Tanke und im Supermarkt: Spiritus neben der Grillkohle"Es ist mehr als bedenklich, dass an vielen Tankstellen, inBaumärkten oder Supermärkten direkt neben der Grillkohle dieSpiritus-Flasche steht. Wer zur Grillkohle greift, nimmt oftautomatisch auch eine Spiritus-Flasche mit", sagt Dr. Susanne Woelk,Geschäftsführerin der DSH.Das Tückische: Spiritus oder Benzin verdampfen sehr schnell, oftschon, bevor die Kohle heiß genug ist. Über dem Grill entsteht einehochexplosive, unsichtbare Spirituswolke. Beim Nachzünden der heißenKohle kann sich diese Wolke in einen Feuerball von bis zu drei MeternDurchmesser verwandeln.Nicht nur der Grill-Meister ist dann in Gefahr, sichBrandverletzungen zweiten oder dritten Grades zuzuziehen. Das Risikogilt für alle, die um den Grill herumstehen, insbesondere Kinder. Beiihnen verbrennt aufgrund ihrer geringen Körpergröße ein prozentualgrößerer Teil der Haut als bei Erwachsenen. Die Folgen tragen sie einLeben lang.Mit Flatterband einen "Bannkreis" ziehenFeuer fasziniert neugierige Kinder. Sie stehen gern nahe am Grillund tragen damit ein erhöhtes Unfallrisiko. Hilfreich ist ein"Bannkreis", um den Grill herum. Dafür braucht man nur Flatterband,das mit Zelt-Heringen oder auch Steinen um den Grill herum befestigtwird. Der Mindestabstand zum Grill sollte an jeder Seite mindestenszwei Meter betragen.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell