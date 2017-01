Grillen im Winter: Propangas verwenden / TÜV Rheinland: Propan- statt Butangas / Bei kalten Temperaturen Grill abdecken / Warme Kleidung, Heizstrahler oder Feuerkörbe gegen die Kälte

Köln (ots) - Gegrilltes Steak, Hähnchen oder Gemüse schmecken auchim Winter richtig gut. Deshalb packen echte Fans ihren Grill imHerbst gar nicht erst in den Keller, sondern stellen sich selbst beiMinusgraden an die Feuerstelle. Die gute Nachricht ist: Grillgeräteeignen sich für jede Jahreszeit. Dennoch gibt es einige Dinge zubeachten. "Beim Kauf von Grills unbedingt auf das GS-Zeichen achten,das für geprüfte Sicherheit steht", sagt Berthold Tempel, Laborleiterfür mechanische Produkte bei TÜV Rheinland.Wer einen Gasgrill nutzt, sollte auf jeden Fall dieAußentemperatur im Auge behalten. Hintergrund: Butangas, das fürGasgrills normalerweise genutzt wird, ist zwar ein Flüssiggas. Aberes expandiert kurz unterhalb des Gefrierpunkts nicht mehr und kannsomit nicht in den für die Verbrennung erforderlichen gasförmigenZustand übergehen. "Wir empfehlen daher Propangas für den Winter,weil es erst bei rund minus 42 Grad Celsius seine Brennfähigkeitverliert", so der Experte. Propangas kann - wie Butangas auch -beispielsweise im Baumarkt erworben werden. "Angebrochene Gasflaschensollten an einem gut durchlüfteten Ort gelagert, die Ventile dichtverschlossen und mit einer Schutzkappe versehen werden", rät BertholdTempel. Überwintert der Gasgrill draußen, kann die Gasflasche unterdem Grill gelagert werden. Dabei sollte sie zuvor komplett vom Grillabgeklemmt werden.Heißere Glut dank GrilldeckelBei Wind und Kälte ist es schwieriger, im Kohlegrill eine schöneGlut zu erzeugen und zu erhalten. Deshalb immer mit Deckel grillen.Dazu eignen sich zum Beispiel Kugelgrills. "Als Brennmaterial ratenwir im Winter zu Grillbriketts statt Kohle, weil Briketts deutlichlänger glühen", sagt Berthold Tempel. Weitere Wintertipps desExperten: mehr Brennstoff einplanen, auf qualitativ hochwertiges,sicheres und gesundheitlich unbedenkliches Brennmaterial achten(geprüft nach DIN EN 1860-2) und dieses niemals im feuchten Kelleroder Schuppen lagern. Sonst kann das Anzünden zum Problem werden.Feucht gewordene Kohle oder Briketts brennen auch im Sommer schlecht.Beim Grillen unbedingt darauf achten, dass der Grill inwindgeschützten Bereichen aufgestellt wird, da glühende Kohleteilchenoder Funken bei auftretenden Windböen unkontrolliert herumfliegenkönnen. Brandlöcher in der Kleidung oder gar das Entzünden trockenerMaterialien könnten die Folge sein. Auch bei der Verwendung vonGasgrills ist es wichtig, dass dieser nicht dem Wind ausgesetzt ist,da sonst die Flamme erlöschen kann.Grillgut braucht längerBei klirrender Kälte verlängert sich die Grillzeit deutlich imVergleich zum lauen Sommerabend. Zudem sollten Wintergriller auf dierichtige Kleidung achten und sich vor Auskühlung schützen. Einzusätzlicher Feuerkorb oder Heizstrahler sorgt draußen für angenehmeWärme. Grillfans können die Strahler in vielen Baumärkten gegen eineGebühr ausleihen. Zur eigenen Sicherheit sollten Grillgeräte niemalsin geschlossenen Räumen verwendet werden. Das gilt auch für nochnicht vollständig ausgebrannte und abgekühlte Holzkohlegrillgeräte.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell