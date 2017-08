Grillen in der Stadt / Tipps & Tricks für das urbane Grillen auf Balkon, Terrasse und im Stadtpark

Werdohl (ots) - Grillen ist eine der beliebtestenFreizeitbeschäftigungen - egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Daein eigener Garten in Großstädten oft fehlt, grillt die Hälfte derDeutschen am liebsten auf dem heimischen Balkon, 19 Prozent bruzzeltbesonders gerne mit Freunden im Stadtpark (Grillkompass 2017). Nebendem kulinarischen Erlebnis ist das Grillen ein beliebter Anlass, umFreunde zu treffen und gemeinsam den Sommer zu genießen. Ideal fürurbane Grillabende sind deshalb Geräte, die transportabel sind, wenigPlatz einnehmen und möglichst raucharm sind, um die Nachbarn nicht zuverärgern. Da viele Griller nicht auf ein knusprig-braunes StückFleisch mit grilltypischem Branding verzichten möchten, solltenkompakte Geräte ordentlich Power haben. Der mobile Gasgrill Urban undder niedrige Holzkohle-Tischgrill Aurora, die von GrillspezialistEnders speziell für den urbanen Raum entwickelt wurden, vereinendiese Eigenschaften und machen Lust auf gesellige Sommerabende.In vielen Mietverträgen regeln spezielle Paragraphen das Grillenauf dem heimischen Balkon. Gasgrills wie der Urban haben den Vorteil,dass sie beim Anzünden keine Rauchschwaden produzieren, innerhalbweniger Minuten grillfertig sind und die Temperatur individuellgeregelt werden kann. Außerdem liegt das Active & Social Cookingderzeit voll im Trend: Ein Grund dafür, dass auch das Grillen sobeliebt ist und Kochkurse in deutschen Städten wie Pilze aus demBoden sprießen. Der Erfahrungsaustausch oder einfach das geselligeBeisammensein spielen dabei eine wichtige Rolle. Social Coooking undurbanes Grillen vereint Enders mit den neuen Tischgrills Aurora undAurora Mirror. Es handelt sich dabei um einen sehr niedrigenHolzkohle-Zuluftgrill (Höhe 13,5 cm) mit einer besonders leisenLüftertechnologie. Gegrillt wird trotz Holzkohle rauchfrei undgemeinsam, direkt am Tisch.Die vollständige Meldung sowie druckfähiges Bildmaterial findenSie unter: http://ftp.counterpart-group.de/__LwF7ltr9oxQmR.Pressekontakt:Pressestelle EndersTel: 0221/ 95 14 41 43carolin.arnold@counterpart.deOriginal-Content von: Enders, übermittelt durch news aktuell