Grill- und BBQ-Spezialist FIRE&FOOD setzt neuen Standard: Fleisch-Scout für garantierten Grillgenuss (FOTO)

Berg (ots) -Deutschland nimmt in Sachen Fleisch weltweit eine Spitzenpositionein. Unabhängig davon, ob es um die produzierte Fleischmenge oderderen Verbrauch geht. Sobald man aber beim Faktor Genuss ansetzt,sieht es schon ganz anders aus. Da bildet auch Grillfleisch keineAusnahme. Was in der Fleischtheke noch verführerisch zum Kauf lockte,entspricht nach der Zubereitung häufig nicht den kulinarischenErwartungen. Abhilfe schafft ab 2019 der neueFIRE&FOOD-Fleisch-Scout, der Verbrauchern künftig als verlässlicheOrientierungshilfe beim (Grill-) Fleischeinkauf dient und in Münchenauf der Messe Food & Life zum ersten Mal der Öffentlichkeitpräsentiert wurde.Zwei Qualitätsstufen für ungetrübtes GrillvergnügenFleisch einzukaufen, ist Vertrauenssache, da viele Konsumenten dieFleisch- und damit die Genussqualität selten auf den ersten Blickerkennen können. Unabhängig davon, ob das Fleisch im handwerklichenMetzgerbetrieb, im Supermarkt oder im Discounter erworben wird. Dochwo hauptsächlich auf Vertrauen gesetzt wird, sind Enttäuschungenmeist nicht weit - und das betrifft in hohem Maße auch den Einkaufvon Grillfleisch. Verbraucher wenden sich dann gerne an dieFIRE&FOOD-Redaktion, um ihrem verständlichen Frust ein Ventil zugeben. Da ist von zähem, geschmacklich alles andere als ansprechendemFleisch die Rede und von peinlichen Momenten, wenn man damit Gästebewirten will. Dabei zeigt der Grillboom der letzten Jahre ganzdeutlich, dass immer mehr Verbraucher auf Qualität setzen. Nicht nurbei der "Hardware", wenn es um das perfekte Grillgerät geht. Auchdas, was auf dem heißen Grillrost zubereitet wird, soll qualitativhochwertig sein und so zum ultimativen Grillgenuss beitragen. DieGründe dafür, dass das gekaufte Fleisch nicht den Erwartungenentspricht, sind sehr unterschiedlich. Angefangen bei der Auswahlgeeigneter, unter kontrollierten Haltungsbedingungen und gezielterFütterung aufgewachsener Tiere zur Fleischgewinnung über dieFleischreifung bis zur Unkenntnis des Verbrauchers über dieangebotenen Fleischstücke und deren Eigenheiten bei der Zubereitung -letzteres wirkt sich besonders negativ aus, wenn dieser Faktor miteiner mangelhaften oder gar fehlenden Beratung durch dasVerkaufspersonal gepaart ist.Damit Verbraucher künftig beim Einkauf die Fleischqualitäterhalten, für die sie bezahlen, haben die drei anerkannten Fleisch-und Grillexperten Elmar Fetscher, Inhaber und Geschäftsführer derFIRE&FOOD Verlag GmbH, Gerhard Pfeffer, Fleischtechnologe undselbstständiger Unternehmensberater sowie Matthias Ostrowski,staatlich geprüfter Fleischereitechniker und Inhaber sowieGeschäftsführer der BBQ & More GmbH, ein neues Grillfleischsiegelentwickelt. Es wurde vom 28. November bis 2. Dezember 2018 auf derMesse Food & Life in München offiziell vorgestellt. "Die Zeit isteinfach reif für ein neues Grillfleisch-Zertifikat, das endlich dieWünsche von Verbrauchern in den Mittelpunkt rückt und unabhängig vonProduzenten und Handel im Markt agiert, erläutertFIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher die Idee des neuen FIRE&FOODFleisch-Scout. "Fleischkauf hat oft etwas von einem Lotteriespiel -man kann mit der eingekauften Fleischqualität richtig Glück haben,aber eben auch Pech. Und dann ist jeder Euro zu viel gezahlt. Dasneue Grillfleischsiegel baut auf das bereits vorhandene und im Marktanerkannte Gütesiegel 'QS' auf - für Kleinbetriebe wie etwa Metzgeroder Hofvermarkter ohne dieses Siegel wurde eigens ein erweitertesPrüfsystem entwickelt - und fügt diesem das Qualitätsmerkmal 'Genuss'hinzu. Die garantierte Genussqualität lässt sich dann an den beidenQualitätsstufen 'Black' und 'Silver' ablesen", erklärt Fetscherweiter.Perfekter Wegweiser für die FleischthekeFür den FIRE&FOOD-Fleisch-Scout können sich alle Betriebe mitBedientheke qualifizieren lassen, die sich mit denQualitätsansprüchen des Zertifikats identifizieren und ihren Kundenein verlässlicher Partner in Sachen Fleisch sein wollen. Der Zeitplansieht vor, dass im Frühjahr 2019 die ersten Unternehmen auditiertsind und ihr Fleisch nach dem neuen Zertifizierungssystem anbietenkönnen. Alle teilnehmenden, auditierten Betriebe werden jeweilsonline und in jeder aktuellen Ausgabe von FIRE&FOOD veröffentlicht.Das neue FIRE&FOOD-Grillfleischsiegel teilt das Fleisch zukünftig indie beiden Qualitätsstufen "Black" und "Silver" ein. Dafür wird dasFleisch erst einzelnen Klassen zugeordnet, die genau definiert sind.Kriterien sind beispielsweise Alter des Tieres, Fettabdeckung,Reifezeit usw. Die Kontrolle dieses Systems erfolgt bundesweit vonder QAL GmbH, einem der anerkanntesten Zertifizierungsgesellschaftenvon Lebensmitteln. Zusätzlich können Verbraucher über einentsprechendes Bewertungsportal die Zuverlässigkeit des Vermarktersam Point of Sale überprüfen und bewerten.Hinweis an Bildredaktion: Weiteres Bildmaterial ist auf Anfrageerhältlich.Über FIRE&FOOD:Seit 2002 macht FIRE&FOOD Grillen & Barbecue in Europa zumspannenden Ganzjahresthema. FIRE&Food ist europaweit das ersteMagazin, das sich redaktionell konsequent mit allen Teilbereichenrund ums draußen Grillen und Kochen befasst. Es bietet seinen Leserneinen hohen praktischen Nutzwert: mit anspruchsvollen Rezepten,informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus allerWelt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- undBarbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen.Als führendes Medium im Segment "Outdoor Cooking" erscheint FIRE&FOODviermal im Jahr und kostet 5,90 Euro. Zusätzliche Special-Ausgaben und eine stetig wachsende Bookazine-Familie runden die FIRE&FOOD-Produktpalette ab. Weitere Informationen unter www.fire-food.com