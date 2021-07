GrillEye® Max ist das ultimative Gadget, das Ihr Essen überwacht und Sie auf Ihrem Smartphone benachrichtigt, wenn es fertig ist, egal wo Sie sind!

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - GrillEye® (https://grilleye.com/) by G&C, der Hersteller der Top-Grill- und Räucherthermometer, bringt das weltweit erste sofort einsatzbereite, ultrapräzise Smart Thermometer für Ihren Grill oder Smoker auf den Markt.Die Temperatur bestimmt den Geschmack, die Zartheit, die Feuchtigkeit und die Sicherheit von Fleisch, und GrillEye® Max misst sie auf die genaueste Weise!Mit GrillEye® Max muss der Anwender nur noch:1. Den GrillEye® Iris Fühler in das Fleisch einführen2. Wählen Sie den gewünschten GargradSobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, sendet er eine Benachrichtigung mit dem Hinweis "Ihr Essen wartet auf Sie!", egal wie weit Sie vom Grill entfernt sind.GrillEye® heißt alle Menschen rund um den Globus in der Welt der unbeaufsichtigten Perfektion willkommen, in der alles einfach und lecker ist und der Benutzer jeden Tag Zeit und Geld sparen kann.Das ist GrillEye® Max, das Gerät, mit dem jeder das beste Essen für seine Liebsten zubereiten kann, ohne einen Moment mit ihnen zu verlieren.GrillEye® Max setzt neue Maßstäbe bei Thermometern, da es das erste weltweit ist:- Instant, mit Messwerten ab 2 Sekunden- Ultra-Precise, mit einer Messgenauigkeit von ±0,1 °C/0,18 °F und einer Anzeigeauflösung bis 0,1- Wahrhaft Smartes Thermometer, das mit erstaunlichen Zusatzfunktionen aufwartet und bis zu 8 Fühler gleichzeitig steuern kannEs arbeitet mit den GrillEye® Iris-Sonden, die- FDA-zertifiziert für maximale Sicherheit und- NIST zertifiziert für ultrapräzise Messungen sindMit GrillEye® Max gibt es kein Rätselraten mehr. Lebensmittelsicherheit und bester Geschmack sind Standard.GrillEye® lädt am 26. Juli zur Live-Präsentation ein, bei der gezeigt wird, wie GrillEye® Max für ein völlig neues Grill- und Räuchererlebnis sorgen wird. Live auf grilleye.comDie Zeit, zu der die Veranstaltung stattfindet, wird auf grilleye.com basierend auf der lokalen Zeit des Website-Besuchers bekannt gegeben.Informationen zu GrillEye®Hier bei GrillEye® sind wir leidenschaftlich bemüht, Ihr Leben einfacher zu machen.Wir definieren Innovation ständig neu, indem wir bahnbrechende, nützliche und einfach zu bedienende Produkte für Menschen auf der ganzen Welt entwickeln.Schließen Sie sich uns an und grillen Sie noch heute der Zukunft entgegen!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575894/GrillEye_Smart_Thermometer.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1575933/GrillEye_Max_Burger.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=J6JYmPj0ewUPressekontakt:Isadora Fraserifraser@gcdis.com+30 2108004995Original-Content von: GrillEye®, übermittelt durch news aktuell