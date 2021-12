Griid Infrastructure fusioniert, nun noch höhere Gewinnmöglichkeiten?

Ein profitables Bitcoin (CRYPTO: BTC) Mining-Unternehmen geht mit einem am Dienstagmorgen angekündigten SPAC-Deal an die Börse. Der SPAC-Deal: Griid Infrastructure kündigte eine Fusion mit Adit Edtech Acquisition Corp (NYSE:ADEX) an.

Das Geschäft bewertet Griid mit einem Unternehmenswert von 3,3 Milliarden Dollar. Die öffentlichen ADEX-Aktionäre werden 9 % des fusionierten Unternehmens besitzen. Nach der Fusion wird das neue Unternehmen unter dem Namen GRIID ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung