Grifols steigert den Nettogewinn um 15% auf 319 Mio. Euro / Nachhaltiges operatives Umsatzwachstum von 7%

Barcelona / Frankfurt (ots) - Grifols, einer der weltweitführenden Hersteller von aus Plasma gewonnenen biologischenArzneimitteln mit Hauptsitz in Barcelona, hat die Ergebnisse für daserste Halbjahr 2018 bekannt gegeben.Danach steigt der Gesamtumsatz auf 2,12 Milliarden Euro, einZuwachs von währungsbereinigt 7,1%, durch Wachstum in allenGeschäftsbereichen und globalen Märkten. Der Umsatz desGeschäftsbereichs Bioscience steigt währungsbereinigt um 6,6% auf1,69 Milliarden Euro, wobei der Umsatz der wichtigsten Plasmaproteinedeutlich gesteigert werden konnte.Grifols verstärkt seine Unternehmensstrategie zur Steigerung undDiversifizierung seiner Plasmaversorgung und festigt mit 225Plasmaspendezentren seine Führungsposition, davon 190 Zentren in denUSA und 35 in Europa durch die Übernahme von Haema.Der Geschäftsbereich Diagnostics erreicht währungsbereinigt einenUmsatz von 339 Millionen Euro (+2,2%1), wobei neue Zulassungen dasPortfolio der Transfusionsmedizin und Spezialdiagnostiklösungenerweitern.Der Umsatz der Sparte Hospital steigt um währungsbereinigt 20,7%1auf 59 Millionen Euro, getragen von den Umsätzen mit physiologischerKochsalzlösung in den USA und dem Wachstum von Pharmatech.Bio Supplies erreicht 40 Millionen Euro Umsatz, einwährungsbereinigten Zuwachs von 40,9%[1].EBITDA erreicht 614 Millionen Euro und die EBITDA-Marge bleibtstabil bei 29,0%.Das Finanzergebnis und niedrigere Steuern in den USA tragen zueiner Steigerung des Konzernergebnisses um 15% auf 319 Millionen Eurobei.Grifols stellt für 2017 insgesamt 265 Millionen Euro für dieDividende bereit, 21,5% mehr als im Vorjahr, inklusiv der im Juni2018 gezahlten Schlussdividende von 142 Millionen Euro.[1] Vergleichbare Erlöse bei Berücksichtigung der Umsätze zwischenden GeschäftsbereichenÜber GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare Unternehmen mit mehr als75-jähriger Tradition, das sich der Verbesserung der Gesundheit unddes Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat.Grifols stellt wichtige, aus Plasma gewonnene Arzneimittel fürPatienten her und stellt Krankenhäusern und medizinischen Fachkräftendie Geräte, Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung, die siebenötigen, um eine fachgerechte medizinische Versorgung zugewährleisten.Die drei wichtigsten Grifols Geschäftsbereiche - Bioscience,Diagnostic und Hospital - entwickeln, produzieren und vermarkteninnovative Produkte und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländernerhältlich sind.Mit einem Netzwerk von 225 Plasmaspendezentren ist Grifols einführender Hersteller von Arzneimitteln aus Plasma, die zur Behandlungseltener, chronischer und zeitweise lebensbedrohlicher Erkrankungeneingesetzt werden. Als anerkannter Marktführer in derTransfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio andiagnostischen Produkten, die die Sicherheit von der Spende bis zurTransfusion unterstützen. Die Sparte Hospital bietet intravenöse (IV)Therapien, klinische Ernährungsprodukte und Systeme fürKrankenhausapotheken an, darunter solche zur Automatisierung derArzneimittelzubereitung und zur Kontrolle der Arzneimittelbestände.Grifols hat seinen Hauptsitz in Barcelona, Spanien, undbeschäftigt 18.300 Mitarbeiter in 30 Ländern.Im Jahr 2017 lag der Umsatz bei über 4,3 Mrd. Euro. Grifolsdemonstriert sein starkes Engagement für die Förderung derGesundheitsversorgung, indem ein erheblicher Teil seinesJahresumsatzes für Forschung, Entwicklung und Innovation verwendetwird.Die Class-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börsenotiert, wo sie Teil des Ibex-35 (MCE:GRF) sind. Grifols' nichtstimmberechtigte Class-B-Aktien sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P)und an der US-NASDAQ über ADRs (NASDAQ:GRFS) notiert. WeitereInformationen finden Sie unter www.grifols.comPressekontakt:Ainhoa MendizabalManaging DirectorGrifols Deutschland GmbHainhoa.mendizabal@grifols.comTel. +49 69 660 593 100Rüdiger LitzbaGrifols PressestelleDelta Communicationslitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 9712Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell