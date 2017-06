Grifols gibt die Verfügbarkeit von Erytra Eflexis bekannt, der neuesten Weiterentwicklung von skalierbarer Blutgruppenbestimmung, die sich problemlos an die verschiedenen Anforderungen von Arbeitsflüssen im Labor anpasst

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

- Erytra Eflexis ist ein voll automatisiertes, mittelgroßesAnalysegerät, das prätransfusionelle Kompatibilitätstests durchführt- Dieses System integriert zwei Laborkonfigurationen in einemInstrument und bietet Labortechnikern an ihren täglichen Arbeitsflussanpassbare Lösungen- Seit über 20 Jahren steht Grifols hinter der Innovation vonSystemen zur Blutgruppenbestimmung, die weltweit sicherereTransfusionen unterstützen- Gleichzeitig mit dem 27. regionalen Kongress der ISBT(Internationale Gesellschaft für Transfusionsmedizin)Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Während des 27. regionalenKongresses der ISBT, vom 17. - 21. Juni in Kopenhagen, Dänemark, wirdGrifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P und NASDAQ: GRFS), ein führenderHersteller von Arzneimitteln aus Plasma und anerkannt führendesUnternehmen bei Transfusionsmedizin, sein Erytra Eflexis® vorstellen,ein vollautomatisches, mittelgroßes Analysegerät, dasprätransfusionelle Kompatibilitätstests mithilfe der DG Gel®Technologie durchführt.Erytra Eflexis integriert zwei Laborkonfigurationen in einemInstrument, damit Labors die für ihre unterschiedlichen Arbeitsflüsseund Fähigkeiten am besten geeignete Lösung wählen können. Dasintelligente, flexible und hochintuitive System optimiert dieEffizienz von Arbeitsflüssen, verbessert die täglicheArbeitsbelastung und bietet Labors ein hohes Niveau an Flexibilitätund Anpassungsfähigkeit.Austauschbare, gerade Proben- und Reagenzracks ermöglichen dieeinfache, laufende Beladung mit Karten, Reagenzien und Proben. ErytraEflexis ist ein kompaktes Tischmodell und verfügt über echtenDirektzugriff sowie eine Kapazität von bis zu 200 Karten (1.600Tests), 72 Proben und 46 flüssigen Reagenzien. Das durchsichtigeGehäuse erlaubt freie Sicht auf den einfachen internen Aufbau und dieProzesse.Erytra Eflexis erweitert das Lösungsportfolio fürBluttypenbestimmung von Grifols und es kann alleine oder inKombination mit den anderen Lösungen von Grifols verwendet werden.Erytra Eflexis unterstützt mehrfache Laborkonfigurationen sowieGesundheitsnetzwerke mit mehreren Standorten und seineBenutzerfreundlichkeit minimiert die Notwendigkeit des Eingriffs vonLabortechnikern."Die heutige Einführung von Erytra Eflexis in den CE-Märkten istein weiterer Meilenstein in unserem dauerhaften Engagement fürsichere und kompatible Transfusionen. Wir sind stolz auf unser Designund die Entwicklung innovativer Lösungen, die sowohl Patienten alsauch Laborfachleuten Vorteile bieten."- Carsten Schroeder, President der Diagnostic Division von GrifolsÜber GrifolsGrifols ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche miteiner 75-jährigen Tradition bei der Verbesserung der Gesundheit vonMenschen mithilfe von lebensrettenden Arzneimitteln aus Plasma,Diagnosesystemen und pharmazeutischen Produkten für Krankenhäuser.Unser Engagement für die Gesundheit ist in drei Geschäftsfelderstrukturiert: Bioscience, Diagnostic und Hospital, die innovativeProdukte für medizinische Fachkräfte in weltweit über 100 Ländernentwickeln, produzieren und vermarkten.Erytra Eflexis verfügtüber dieCE-Kennzeichnung undist in der EU für dengewerbsmäßigen Verkaufzugelassen. DieProduktregistrierungenund die Verfügbarkeitvariieren nachLändern. Unser lokalerGrifols-Vertreter gibtihnen gerne weitereInformationen.Pressekontakt:Grifols Press OfficeBorja Gómezborja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell