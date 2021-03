Grifols erwirbt 25 US-amerikanische Plasmazentren von BPL / Eine Million zusätzliche Liter Plasma für die Fraktionierung gesichert

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Barcelona, Spanien (ots) -- Grifols wird seine Plasmaversorgung nach Übernahme dieser 25 Plasmazentren sofort erhöhen. Die Zentren erzielen eine Run-Rate von 1 Mio. Litern Plasma jährlich.- Die Transaktion in Höhe von 370 Mio. USD wird von Grifols aus eigenen Mitteln finanziert.- Diese Akquisition fördert die globale Expansions- und Diversifizierungsstrategie des Unternehmens, das mit 344 Plasmazentren weltweit führend in der Branche ist. Nach Abschluss der Transaktion verfügt Grifols über 289 Plasmazentren in den USA und 55 in Europa.- Grifols ist weiterhin bestrebt, sein Angebot an Plasma und aus Plasma gewonnenen Therapien zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhin die Behandlungen und die Gesundheitsversorgung erhalten, die sie benötigen.Barcelona, Spanien (ots) - Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) hat eine Transaktion in Höhe von 370 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um in den USA 25 Plasmaspendezentren von BPL Plasma Inc. zu erwerben, einer Tochtergesellschaft von Bio Products Laboratory Holdings Limited. Die Transaktion hat die entsprechenden behördlichen Genehmigungen erhalten und wird mit eigenen Mitteln von Grifols finanziert, ohne dass Schulden gemacht werden. Grifols ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Therapien, das sich seit mehr als 100 Jahren der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen widmet.In Übereinstimmung mit dem strategischen Plan des Unternehmens, seine Führungsposition bei der Plasmasammlung auszubauen, erweitert, stärkt und diversifiziert diese Transaktion das bereits solide Netzwerk von Zentren und die Fähigkeit des Unternehmens, Patienten mit lebensverbessernden, aus Plasma gewonnenen Medikamenten zu versorgen.Gleichzeitig baut die Transaktion sein Netzwerk von Plasmazentren aus, das einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Grifols ist weiterhin bestrebt, die Verfügbarkeit seiner wichtigen, aus Plasma gewonnenen Produkte zu erhöhen, um die wachsende Nachfrage zu decken.Grifols konnte im Jahr 2020 trotz der COVID-19-bedingten Einschränkungen die Auswirkungen auf die Netto-Plasmaversorgung auf etwa 15% begrenzen. Im Jahr 2021 ist das Unternehmen auf einen Wiederanstieg der gesammelten Plasmamengen, aufgrund einer größeren Anzahl von Impfungen und Lockerung der COVID-19-Beschränkungen, vorbereitet. Grifols macht auch Fortschritte bei der Umsetzung seines Expansionsplans, der organisches und anorganisches Wachstum umfasst.Als Teil seines organischen Wachstums plant das Unternehmen, im Jahr 2021 zwischen 15 und 20 neue Plasmazentren zu eröffnen. Dank seines flexiblen Managements wird Grifols im Jahr 2021 mehrere Plasmazentren in Ägypten eröffnen, nachdem das Unternehmen im November 2020 eine strategische Allianz mit der ägyptischen Regierung unterzeichnet hat.Grifols betreibt nun weltweit 344 Plasmazentren: 289 in den USA und 55 in Europa in Deutschland, Österreich und seit kurzem auch in Ungarn. Die 25 von BPL übernommenen Zentren sind von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der britischen Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen.Grifols beauftragte die Rechtsberatung von Osborne Clarke, S.L.P. für diese Transaktion.Ausweitung der Plasmaversorgung, um den Zugang von Patienten zu Behandlungen sicherzustellenAus Plasma gewonnene Arzneimittel werden zur Behandlung oder Vorbeugung von schweren Störungen oder Krankheiten in einer Reihe von Therapiebereichen eingesetzt, darunter Pulmologie, Hämatologie, Immunologie und Neurologie.Grifols unternimmt alle Anstrengungen, um die Versorgung mit Plasma und plasma-basierten Therapien zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhin die Behandlungen und die Gesundheitsversorgung erhalten, die sie benötigen. Außerdem schloss sich das Unternehmen, angesichts seiner wichtigen Rolle bei der Herstellung von lebensrettenden, aus Plasma gewonnenen Medikamenten, weltweiten Appellen an, alle geeigneten Personen zur Plasmaspende zu mobilisieren. Darunter sowohl Patienten, die sich von COVID-19 erholt haben, als auch solche, die nicht von dem Virus betroffen sind.Über GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendezentren weltweit. Es verarbeitet gesammeltes Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu leisten.Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2020 belief sich der wirtschaftliche Einfluss von Grifols in seinen Kerngeschäftsländern auf 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 140.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der US-amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Grifols.com (https://www.grifols.com/es/home)Pressekontakt:Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols UnternehmenskommunikationBrad PickBrad.pick@grifols.comGrifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell